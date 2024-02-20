فريق التحرير by فريق التحرير

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إنفيديا تتفوق على تسلا كالشركة الأكثر تداولًا في وول ستريت

تم تداول أسهم “إنفيديا” بقيمة 30 مليار دولار يومياً في المتوسط مقابل 22 مليار دولار يومياً لشركة تسلا.

فريق التحرير by فريق التحرير

تفوقت شركة “إنفيديا” على شركة “تسلا” بعدما باتت أسهم الشركة الأكثر تداولًا في بورصة وول ستريت، مما يعزز مكانتها بعد أن أصبحت ثالث أكبر شركة أمريكية من حيث القيمة السوقية وتظهر المزيد من الأدلة على مدى تحول الرهانات المركزية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي للمستثمرين، كما أوردت وكالة “رويترز”.

وتم تداول أسهم “إنفيديا” بقيمة 30 مليار دولار يومياً في المتوسط على مدار الثلاثين جلسة الماضية، متفوقة على شركة صناعة السيارات الكهربائية المملوكة لإيلون موسك، والتي بلغ متوسطها 22 مليار دولار يومياً خلال الفترة نفسها.

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فريق التحرير

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