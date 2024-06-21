إنفيديا تتخلى عن الصدارة بعد خسارة 246 مليار دولار في يوم

فقدت شركة “إنفيديا” مكانتها كأكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية مع تراجع أسهم عملاق الرقائق بشكل حاد في تداولات أمس الخميس وبقيمة 246 مليار دولار.

وأغلق سهم “إنفيديا” منخفضاً بنسبة 3.5%، وهو ما أدى إلى تراجع القيمة السوقية للشركة إلى 3.22 تريليون دولار، مقابل 3.31 تريليون دولار لشركة مايكروسوفت.

وأصبحت “إنفيديا” هذا الأسبوع لفترة وجيزة أكبر شركة أمريكية من حيث القيمة السوقية على خلفية ارتفاع سعر السهم بأكثر من 1000% منذ تشرين الأول / أكتوبر 2022. وارتفع سعر السهم بنسبة 206% في الأشهر الـ 12 الماضية.

وحتى الآن، كافأ المسار الصعودي لسعر سهم “إنفيديا” المستثمرين المتفائلين وعاقب المشككين. وارتفع السهم بنسبة 164% في عام 2024، حيث ارتفعت قيمته السوقية إلى أكثر من 3.2 تريليون دولار، مما وضع الشركة في صدارة أكبر الشركات من حيث القيمة السوقية لفترة وجيزة متفوقة على شركتي مايكروسوفت وأبل.

ويشير المستثمرون المتفائلون إلى هيمنة “إنفيديا” على قطاع شرائح الذكاء الاصطناعي كسبب رئيسي للاتجاه الصعودي للسهم.

ويجعل الأداء العالي لرقائق “إنفيديا” من الصعب استبدالها في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.