إنفستكورب البحرينية تطلق أول صناديقها باليوان الصيني

تتطلع شركة «إنفستكورب» البحرينية لإدارة الأصول البديلة في الشرق الأوسط لجمع ما بين مليارين وأربعة مليارات يوان (274 إلى 550 مليون دولار) لأول صندوق لها للأسهم الخاصة باليوان، وذلك لاستكشاف فرص الاستحواذ في الصين، كما نقلت وكالة “رويترز” عن حازم بن قاسم، الرئيس التنفيذي المشارك لـ “إنفستكورب”.

وقال بن قاسم إن الشركة تعتزم التقدم خلال الأشهر القليلة المقبلة بطلب للحصول على ترخيص من الجهات التنظيمية الصينية بما يسمح لها ببدء جمع الأموال من المؤسسات المحلية العام المقبل.

وتمتلك شركة «مبادلة للاستثمار»- صندوق الثروة السيادي في أبوظبي، حصة 20 بالمئة في “إنفستكورب”.

وقد أعلن المشترون من دول الخليج عن 13 عملية استحواذ على أهداف صينية عامة وخاصة هذا العام، مقابل عملية استحواذ واحدة فقط خلال الفترة نفسها من عام 2022 وأكثر من أي عام آخر منذ عام 1980 على الأقل، وفقاً للبيانات التي جمعتها مجموعة بورصة لندن.

وأكملت “إنفستكورب” أول عملية شراء لها في الصين في شهر مايو أيار، حيث اشترت حصة مسيطرة في شركة “شاندونغ جيانو إلكترونيكس”، التي توفر المكونات المستخدمة في تطبيقات مثل إدارة طاقة المركبات الكهربائية والبنية التحتية لشحن البطاريات. وبلغ حجم الصفقة نحو 100 مليون دولار، وفقاً لبيان صادر عن الحكومة في مدينة تنغتشو، حيث يوجد مقر جيانو.

وتشمل المعاملات الرئيسية الأخرى التي أجراها مستثمرون من الشرق الأوسط في الشركات الصينية هذا العام شراء أرامكو السعودية حصة 10% في شركة رونجشينج للبتروكيماويات مقابل 24.6 مليار يوان، واستثمار شركة CYVN Holdings المدعومة من حكومة أبوظبي بقيمة 738.5 مليون دولار في شركة صناعة السيارات الكهربائية NIO Inc.

وقال بن قاسم إن منطقة الخليج قد تصبح مصدراً مهماً لرؤوس الأموال المقومة باليوان، حيث تقوم دول الشرق الأوسط والصين بتسوية بعض المعاملات التجارية بعملاتها المحلية.

وبلغ إجمالي رأس المال المقوم باليوان الذي جمعته صناديق الاستثمار التي تركز على الصين 7.5 مليار دولار حتى الآن هذا العام، أي أقل من نصف ما تم جمعه في العام الماضي، في حين لم يتم جمع أي أموال استحواذ تركز على الصين حتى الآن في عام 2023، وفقاً لمزود البيانات Preqin.

واستثمرت “إنفستكورب”، التي تدير أصولا تزيد قيمتها عن 42 مليار دولار، أكثر من 500 مليون دولار في الصين. وبدأت أعمالها في مجال الأسهم الخاصة في الصين في عام 2018 من خلال الاستثمار في صندوق يركز على التكنولوجيا بدعم من شركة China Everbright.

وفي عام 2022، أطلقت صندوقاً بقيمة 500 مليون دولار مع مكتب الاستثمار الخاص لعائلة فونج ومقره هونغ كونغ، مع التركيز على الشركات ذات رأس المال المتوسط في مقاطعة غوانغدونغ في جنوب الصين وكذلك هونغ كونغ وماكاو.