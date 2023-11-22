إم بي سي تعين بنكين لإدارة اكتتابها العام المرتقب

ذكرت وكالة “بلومبيرغ” أن مجموعة “إم بي سي” الإعلامية عينت بنكي “إتش إس بي سي هولدينغز” و”جيه بي مورغان تشيس” كمديرين لاكتتابها العام المرتقب الذي يتوقع أن يكون أحد أهم الطروحات العامة الأولية لهذا العام في المملكة العربية السعودية.

وستطرح “إم بي سي” حصة 10%، أو 33.25 مليون سهم من أسهمها (بعد إصدار أسهم الطرح وزيادة رأسمال المجموعة) للاكتتاب، بحسب شروط الطرح العام الأولي التي حصلت عليها “بلومبيرغ نيوز”، وذلك بعد حصول المجموعة على موافقة هيئة السوق المالية السعودية.

وستتلقى المجموعة، التي تمتلك أكثر من 20 محطة تلفزيونية وإذاعية، طلبات المستثمرين من المؤسسات خلال الفترة من 30 تشرين الثاني / نوفمبر وحتى 6 كانون الأول / ديسمبر، على أن يُحدّد سعر الطرح يوم 12 ديسمبر. أما المستثمرون الأفراد، فسيكون بإمكانهم تقديم طلبات الاكتتاب خلال الفترة من 14 إلى 18 ديسمبر. ولم يتم تحديد تاريخ إدراج الأسهم في السوق، لكن يُرجّح أن يكون في عام 2024.

وكانت “إم بي سي” أول مجموعة عربية مملوكة للقطاع الخاص تطلق قنوات فضائية، قبل أن تتملك الحكومة السعودية 60% منها. ويمتلك مؤسس المجموعة ورئيس مجلس إدارتها وليد بن آل إبراهيم الذي يعتبر أحد أغنى رجال الأعمال في المملكة، الحصة المتبقية.

وتساءل سام بارنيت، الرئيس التنفيذي للمجموعة، في مكالمة مع الصحفيين: “لماذا الاكتتاب العام؟ لأننا على أعتاب نمو هائل، ونستفيد من تغير عادات وسائل الإعلام”.

وأفادت المجموعة بأن إيراداتها بلغت خلال العام الماضي 3.49 مليار ريال (930 مليون دولار)، وأن لديها أكثر من 150 مليون مشاهد أسبوعياً.

ويشير بارنيت إلى أن عائدات الطرح ستُستخدم في تقليص الديون وفي الاستثمار، بما في ذلك في المحتوى الجديد لخدمة بث الفيديو “شاهد”.

ومن المقرر أن تكون “إم بي سي” أول إدراج كبير في السوق السعودية منذ طرح شركة “سال السعودية للخدمات اللوجستية” البالغ 678 مليون دولار وإدراج أسهمها مطلع تشرين الثاني / نوفمبر الجاري.

وستقدم شركة “الأهلي المالية” خدمات استشارية بشأن الطرح، فيما تقوم شركة “جي آي بي كابيتال” بدور المستشار المالي لكبار المساهمين.