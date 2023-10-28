إفلاسات وفقر وانهيار الأسهم والدولار تغير وجه أمريكا

يتوقع بيتر شيف، الخبير الإقتصادي الذي تنبأ سابقاً بالأزمة المالية الكبرى في عام 2008، أزمة مالية رئيسية تهدد الولايات المتحدة، ستكون أسوأ بكثير من أزمة عام 2008، وأسوأ أزمة منذ عام 1970 وربما أسوأ من الكساد الكبير في عقد 1930، كما قال في سلسلة تغريدات على حسابه على منصة “إكس” (تويتر سابقاً).

وقال إن هذه الأزمة قد بدأت بالفعل على الرغم من أن العديد من الناس لا يدركون ذلك، وحذر من أنه “لم يتم التخلص منها بعد”، متوقعاً أنه عندما يحدث ذلك، ستكون مستويات المعيشة أقل بكثير بالنسبة للأمريكيين العاديين.

ويتوقع بيتر أن تؤدي الحالة الراهنة إلى “انخفاض حاد في قيمة الدولار”، محذراً من أن “الأسعار سترتفع بشكل كبير للسلع الاستهلاكية، وأن “الأمريكيين سيستهلكون بكميات أقل”.

We are getting very close to a crash in #Treasuries. That means the party will finally come to an end. The truth will be laid bare as the day of reckoning arrives with a vengeance. The #dollar will tank, taking the U.S. #economy and the American standard of living down with it. — Peter Schiff (@PeterSchiff) October 25, 2023

وقال في إحدى تغريداته إن التضخم غير المعلن عنه دفع المستهلكين أكثر لشراء كميات أقل مرة أخرى في شهر أيلول / سبتمبر. وارتفع الإنفاق بنسبة 0.7%، لكن الدخل ارتفع بنسبة 0.3% فقط. وحتى العمل في وظيفتين أو ثلاث لا يؤدي إلى تسديد الفواتير، مما لا يترك للمستهلكين أي خيار سوى استنفاد مدخراتهم الضئيلة وتراكم ديون بطاقات الائتمان.

وأضاف: “لن نستخدم بطاقات الائتمان للتسوق في وول مارت أو أمازون، ستنتهي تلك الأيام. سيتعين علينا أن نعمل بجد لإنتاج الوفورات وسيكتشف العديد من الأمريكيين أن الحكومة لا يمكنها الاعتناء بهم”.

Under-reported #inflation caused consumers to pay more to buy less again in Sept. Spending rose .7%, but incomes only rose .3%. Even working two or three jobs doesn't pay the bills, leaving consumers with no choice but to deplete their meager savings and run up credit card debt. — Peter Schiff (@PeterSchiff) October 27, 2023

كما قارن شيف الوضع الحالي بانهيار سوق الأسهم عام 1987، مشيراً إلى أن عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات ارتفعت إلى أكثر من 10% بحلول تشرين الأول / أكتوبر من ذلك العام مع رد فعل بسيط من أسواق الأسهم، فقط لتنخفض الأسهم لاحقاً خلال بقية العام. ويتضمن ذلك انهيار سوق الأسهم سيئ السمعة بنسبة 22.6% في يوم الاثنين الأسود في 19 أكتوبر 1987.

واعتبر أن “المخاطرة الحقيقية هي أن نلقي اللوم على الأزمة على الرأسمالية وأن ننغمس في الاشتراكية، لنصبح اقتصاداً مركزياً تماماً مثل كوبا”.

الخيارات المتاحة أمام الحكومة الأمريكية

ويقول شيف إن هناك خيارين أمام الحكومة الأمريكية، أولهما هو “التخلف والإنكماش” حيث تعترف الحكومة بأنها مفلسة ولا تسدد سندات الخزانة، وسيشكل ذلك “أزمة ضخمة بحد ذاتها لأن الاقتصاد بأكمله يعتمد على هذه السندات”. وفي هذه الحالة، يتوقع أن تنهار أسعار جميع الأصول، بما في ذلك الأسهم والعقارات، ويتوقع “موجة من الإفلاسات والفشل، بما في ذلك جميع البنوك الكبيرة”.

أما الخيار الثاني، والذي يسميه شيف “أكثر سياسيا”، فهو التخلف عن الأداء وطباعة الأموال الكبيرة وتدهور الدولار.

وختم بالقول: “إما التخلف والتضخم أو التخلف والإنكماش”، وحذر من أن “إذا كان التاريخ مرشداً، ستختار الحكومة الأمريكية التضخم والتخلف”، متوقعاً أن تكون الولايات المتحدة “بلداً مختلفاً تماماً” عندما تنتهي الأزمة.

وفي ما يتعلق بالاستثمارات التي يجب تفضيلها في مواجهة الأزمة التي يتوقعها، أشار إلى “أنواع الأصول التي سارت على ما يرام خلال عقد السبعينيات، بما في ذلك الأسهم الأجنبية، والاستثمارات المرتبطة بالمواد الخام (النفط والغاز والمعادن والمعادن الصناعية والزراعة)، وكذلك المعادن الثمينة مثل الذهب والفضة.