أوبر تسجل خسارة مفاجئة بـ 654 مليون دولار والسهم يتراجع 7%

تراجع سهم “أوبر تكنولوجيز” 7% اليوم بعد تسجيلها خسارة مفاجئة بقيمة 654 مليون دولار خلال الربع الأول من هذا العام مع تأثير التسويات القانونية واستثمارات الأسهم على نتائج الأعمال، رغم ارتفاع الطلب.

وشملت التكاليف القانونية موافقة “أوبر” على دفع 178 مليون دولار لتسوية دعوى جماعية رفعها سائقو سيارات الأجرة في أستراليا.

وتواجه “أوبر” دعوى قضائية في بريطانيا من أكثر من 10 آلاف سائق سيارة أجرة سوداء في لندن، وطالبوها بمئات الملايين من الجنيهات، مع اتهامها بالعمل بشكل غير قانوني في العاصمة البريطانية. كذلك يقول المدعون إن نية “أوبر” كانت الحصول على حصة سوقية بشكل غير قانوني، وهو ما يعني بالضرورة تحقيق الانتشار على حساب سائقي سيارات الأجرة السوداء الحاليين.

وحققت الشركة الأمريكية خسارة بقيمة 654 مليون دولار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، في حين كان متوقعاً تسجيل ربح قدره 474 مليون دولار.

وبلغت الخسارة المعدلة للشركة 32 سنتاً في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، بينما أشارت التوقعات لتسجيل ربح قدره 22 سنتاً، بينما ارتفعت الإيرادات 15% إلى 10.13 مليار دولار، متجاوزة التقديرات البالغة 10.1 مليار دولار.

وأوضحت “أوبر” أن الطلب ظل قوياً في أعمال التوصيل والنقل، وأصبحت الهند ثالث دولة في العالم تضم أكثر من مليون سائق للشركة بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

كما جاءت القيمة الإجمالية لحجوزات خدمات النقل والتوصيل والشحن لشركة “أوبر” أقل بقليل من توقعات المحللين عند 37.7 مليار دولار. وأرجعت الشركة ذلك جزئياً إلى تراجع الطلب في منطقة أمريكا اللاتينية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.