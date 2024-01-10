أموال كابيتال بارتنرز في دبي ستطلق وحدة للدخل الثابت

نقلت وكالة “رويترز” عن مصدرين مطلعين قولهما إن شركة “أموال كابيتال بارتنرز” لإدارة الأصول الخليجية ستطلق وحدة للدخل الثابت للاستفادة من الفرص المتزايدة في المنطقة.

ويشير الموقع الإلكتروني للشركة إلى أنها تدير أصولاً تبلغ قيمتها نحو ملياري دولار. وتضم قائمة عملاء الشركة صناديق ثروة سيادية ومستثمرين من مؤسسات دولية ومكاتب عائلات متعددة.

وذكر المصدران أن الشركة عينت زينة رزق وشريف عيد لرئاسة وحدة الدخل الثابت الجديدة بشكل مشترك.

ويقع مقر “أموال كابيتال بارتنرز” في دبي منذ عام 2016، وفتحت الشركة مكتبا في الرياض العام الماضي لتلبية احتياجات العملاء في السعودية مباشرة.

وعملت زينة رزق في “أرقام كابيتال” من قبل وسينضم شريف عيد للشركة قادما من “فرانكلين تمبلتون”.