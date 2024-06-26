فريق التحرير by فريق التحرير

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أمازون تنضم لنادي 2 تريليون دولار للمرة الأولى

ارتفع سهم أمازون في حزيران / يونيو، ليعوض خسائره التي تكبدها في نهاية أيار / مايو ليكسب نحو 27% حتى الآن هذا العام.

فريق التحرير by فريق التحرير

بلغت القيمة السوقية لشركة «أمازون» عتبة تريليوني دولار للمرة الأولى في تاريخها، اليوم الأربعاء، حيث دفع الارتفاع الذي يغذيه الذكاء الاصطناعي سهم عملاق التكنولوجيا إلى مستوى قياسي، كما أوردت وكالة “بلومبيرغ”.

وارتفع سهم أمازون بنسبة 3.6%، اليوم الأربعاء، إلى 193.04 دولار، ما دفع القيمة السوقية للشركة إلى أكثر من تريليوني دولار. وأصبحت الشركة الآن عضواً في نادي النخبة الذي يضم أيضاً ألفابت، في حين دفعت الارتفاعات القيمة السوقية لشركة «إنفيديا» و «مايكروسوفت» و«أبل» إلى أكثر من 3 تريليونات دولار

وتراجعت أسهم أمازون بشكل حاد منذ أرباح الربع الأول للشركة، عندما سجلت الوحدة السحابية أقوى نمو في المبيعات خلال عام، مما ساعد على إعادة السهم إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في نيسان / أبريل. وارتفع السهم في حزيران / يونيو، ليعوض خسائره التي تكبدها في نهاية أيار / مايو ليكسب نحو 27% حتى الآن هذا العام.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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