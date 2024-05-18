أليك الإماراتية تختار مصرفين لإدارة طرح عام

نقلت وكالة “بلومبيرغ” عن مصادر مطلعة قولها إن شركة «أليك» للهندسة والمقاولات المملوكة لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية اختارت «الإمارات دبي الوطني كابيتال» ومجموعة «جيه بي مورغان تشيس» المصرفية لإدارة طرحها العام الأولي المنتظر.

وأوضحت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها أن شركة «موليس آند كو» تقدم المشورة لشركة “أليك” بشأن الطرح العام الأولي، والذي يتوقع أن يتم في النصف الثاني من العام الجاري.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن تفاصيل الطرح العام بما في ذلك الحجم والتوقيت لا تزال قيد المناقشة ويمكن أن تتغير.

واستحوذت مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية على شركة «أليك» في عام 2017 من مجموعة الجابر ومقرها أبوظبي. وعملت الشركة في مشاريع ترفيهية ومطارات ومشاريع تجارية، من بين أمور أخرى، بحسب موقعها على الإنترنت. كما تشمل مشاريعها مشاريع سكنية وتجارية في الإمارات.

ويأتي الإدراج المحتمل وسط انتعاش سوق الإسكان في دبي، حيث تقترب الأسعار من مستويات قياسية وارتفعت الإيجارات إلى مستويات غير مسبوقة. وكان الدافع وراء هذا النمو تدفق المستثمرين الأثرياء وقوانين التأشيرات المخففة وتصاريح العمل الأسهل. كما ازدهر سوق العقارات التجارية في المدينة، ووصل معدل الإشغال إلى مستويات قياسية على النقيض من تراجع الطلب في مدن أخرى بما في ذلك لندن ونيويورك.