ألفا داتا الإماراتية تتطلع لجمع 200 مليون دولار من طرح عام

ذكرت وكالة “بلومبيرغ”، نقلاً عن أشخاص مطلعين، أن شركة “ألفا داتا” لخدمات تكنولوجيا المعلومات ومقرها الإمارات تسعى لجمع نحو 200 مليون دولار من طرح عام أولي محتمل في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وقال الأشخاص المطلعون، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأن المعلومات ليست علنية، إن الشركة تعمل مع “المجموعة المالية هيرميس” و”الإمارات دبي الوطني كابيتال” بشأن البيع المحتمل للأسهم، والذي قد يتم بحلول نهاية العام الجاري.

ولا تزال تفاصيل الطرح مثل حجمه وتوقيته مبدئية، ويمكن أن تتغير. وامتنع ممثلو “المجموعة المالية هيرميس” و”الإمارات دبي الوطني كابيتال” عن التعليق على الأمر، في حين لم يتسنّ بعد التواصل مع “ألفا داتا” للحصول على تعليق.

وقد تأسست “ألفا داتا” في عام 1981، وتشمل تقنياتها الذكاء الاصطناعي، والتنقل، والأمن، وإنترنت الأشياء، والبيانات الضخمة، والحوسبة السحابية، بحسب موقعها على الإنترنت.

وشهدت دولة الإمارات العربية المتحدة ثلاثة اكتتابات عامة حتى الآن هذا العام، وكان أكبرها اكتتاب شركة ألف للتعليم القابضة بقيمة 515 مليون دولار الشهر الماضي. وتراجعت أسهم شركة تكنولوجيا التعليم منذ ظهورها لأول مرة في عرض ضعيف نادر في طرح عام أولي في منطقة الخليج.

ولا تزال المنطقة تعج بنشاط الإدراج مع استمرار الحكومات في بيع حصص في أصول الدولة لجمع الأموال لتنويع اقتصاداتها بعيداً عن النفط. وشهد الشهر الماضي طرح الحكومة السعودية للأسهم الثانوية التي طال انتظارها في شركة النفط العملاقة “أرامكو السعودية“، حيث جمعت 11.2 مليار دولار – وهي أكبر صفقة أسهم على مستوى العالم هذا العام.