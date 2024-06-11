أكوا باور تعتزم زيادة رأسمالها 7.12 مليار ريال

أعلنت شركة أكوا باور، في افصاح عبر موقع “تداول السعودية” اليوم، أن مجلس إدارة الشركة أوصى الجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس مال الشركة بمبلغ 7,125 مليار ريال سعودي من خلال طرح أسهم حقوق أولوية، مما سيسمح لأكوا باور بترسيخ استراتيجية النمو الخاصة بها والتي تهدف إلى مضاعفة أصولها المدارة ثلاث مرات بحلول عام 2030 وتعزيز مركزها المالي.

وذكرت أن تاريخ الاحقية للمساهمين المالكين للأسهم سيكون يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح اسهم حقوق اولوية والموجودين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية.

وتخضع توصية مجلس الإدارة لموافقة الجهات التنظيمية ذات الصلة ومساهمي أكوا باور في الجمعية العامة غير العادية.

وسيتم الإعلان لاحقاً عن تعيين المستشار المالي لطرح أسهم حقوق أولوية وتقديم ملف طلب زيادة رأس المال إلى هيئة السوق المالية.

وتقدر الشركة أن يرتفع متوسط حصتها في الإستثمارات السنوية بين عامي 2024 و2030 بشكل كبير إلى 2 – 2.5 مليار دولار سنوياً مقارنة بالفترة السابقة والتي بلغت 1 – 1.3 مليار دولار سنوياً.