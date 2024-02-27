بدء تداول أسهم “أفالون فارما” في السوق السعودي الثلاثاء

تقرع شركة الأدوية “أفالون فارما” جرس التداول في السوق الرئيسي لتداول غدا الثلاثاء، مع بدء تداول أسهم طرحها العام الأولي بقيمة 492 مليون ريال، برمز تداول 4016، وبالرمز الدولي SA160G51UO10 .

باعت شركة “أفالون فارما“، 6 ملايين سهم، وهو ما يعادل 30% من أسهم الشركة، وتم تخصيص حوالي 90% من العرض للمستثمرين من المؤسسات.

سعر افتتاح أسهم “أفالون فارما”

ومن المقرر أن يتم يبلغ سعر افتتاح سهم Avalon Pharma ، نحو 82 ريالًا سعوديًا للسهم الواحد، مما يعني تقييم شركة الأدوية بمبلغ 1.6 مليار ريال سعودي عند الإدراج بعد أن تم تسعير الاكتتاب العام الأولي في النطاق الأعلى في وقت سابق من هذا الشهر.

وقد تم تجاوز الاكتتاب في عرض التجزئة بمقدار 54.3 مرة مع إجمالي طلب بلغ 2.7 مليار ريال في وقت سابق من فبراير.

وبلغ إجمالي عدد الأسهم المكتتب بها من قبل المكتتبين الأفراد 32.56 مليون سهما.

قواعد تداول السهم في أول 3 أيام

وسيتم السماح للأسهم بالتداول في نطاق ±30% في كل يوم من الأيام الثلاثة الأولى قبل أن يتم تحديد سقف لها بما لا يزيد عن 10% صعوداً أو هبوطاً بعد ذلك. (تخضع جميع الأسهم في تداول لنسبة 10% قاعدة أعلى أو أسفل).

ومن المقرر أن تصبح “Avalon Pharma” الإدراج الثاني لتداول هذا العام بعد أن قامت قناة MBC الإقليمية لأول مرة في يناير بطرح ثانوي بقيمة 222 مليون دولارًا أمريكيًا.

وتقوم شركة “Avalon Pharma”، التي يقع مقرها الرئيسي في الرياض بتطوير وتصنيع وتسويق مجموعة من العلامات التجارية الخاصة بصحة المستهلك ومستحضرات التجميل، بالإضافة إلى الأدوية العامة.

كما تمتلك شركة الأدوية 70 علامة تجارية بما في ذلك Alpha Plus وAvalon Care وAvogain.