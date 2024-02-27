فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inالأسهمآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسأخبار السعوديةاستثمارصحة

بدء تداول أسهم “أفالون فارما” في السوق السعودي الثلاثاء

من المقرر أن يتم يبلغ سعر افتتاح سهم “أفالون فارما” نحو 82 ريالًا سعوديًا للسهم الواحد، في سوق “تداول” السعودي.

فريق التحرير by فريق التحرير
الثلاثاء بدء تداول أسهم "أفالون فارما" في السوق السعودي
الثلاثاء بدء تداول أسهم "أفالون فارما" في السوق السعودي

تقرع شركة الأدوية “أفالون فارما” جرس التداول في السوق الرئيسي لتداول غدا الثلاثاء، مع بدء تداول أسهم طرحها العام الأولي بقيمة 492 مليون ريال، برمز تداول 4016، وبالرمز الدولي SA160G51UO10 .

باعت شركة “أفالون فارما“، 6 ملايين سهم، وهو ما يعادل 30% من أسهم الشركة، وتم تخصيص حوالي 90% من العرض للمستثمرين من المؤسسات.

سعر افتتاح أسهم “أفالون فارما”

الثلاثاء بدء تداول أسهم "أفالون فارما" في السوق السعودي

ومن المقرر أن يتم يبلغ سعر افتتاح سهم Avalon Pharma ، نحو 82 ريالًا سعوديًا للسهم الواحد، مما يعني تقييم شركة الأدوية بمبلغ 1.6 مليار ريال سعودي عند الإدراج بعد أن تم تسعير الاكتتاب العام الأولي في النطاق الأعلى في وقت سابق من هذا الشهر.

وقد تم تجاوز الاكتتاب في عرض التجزئة بمقدار 54.3 مرة مع إجمالي طلب بلغ 2.7 مليار ريال في وقت سابق من فبراير.

وبلغ إجمالي عدد الأسهم المكتتب بها من قبل المكتتبين الأفراد 32.56 مليون سهما.

قواعد تداول السهم في أول 3 أيام

وسيتم السماح للأسهم بالتداول في نطاق ±30% في كل يوم من الأيام الثلاثة الأولى قبل أن يتم تحديد سقف لها بما لا يزيد عن 10% صعوداً أو هبوطاً بعد ذلك. (تخضع جميع الأسهم في تداول لنسبة 10% قاعدة أعلى أو أسفل).

ومن المقرر أن تصبح “Avalon Pharma” الإدراج الثاني لتداول هذا العام بعد أن قامت قناة MBC الإقليمية لأول مرة في يناير بطرح ثانوي بقيمة 222 مليون دولارًا أمريكيًا.

الثلاثاء بدء تداول أسهم "أفالون فارما" في السوق السعودي

وتقوم شركة “Avalon Pharma”، التي يقع مقرها الرئيسي في الرياض بتطوير وتصنيع وتسويق مجموعة من العلامات التجارية الخاصة بصحة المستهلك ومستحضرات التجميل، بالإضافة إلى الأدوية العامة.

 كما تمتلك شركة الأدوية 70 علامة تجارية بما في ذلك Alpha Plus وAvalon Care وAvogain.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...