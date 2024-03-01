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أغذية الإماراتية تشتري حصة 10% إضافية في عوف المصرية بـ 22,3 مليون دولار

كانت مجموعة «أغذية» الإماراتية استحوذت في 2022 على حصة قدرها 60% في مجموعة «عوف» المصرية

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلنت مجموعة “أغذية”، في افصاح على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية، إكمالها دمج حصة إضافية قدرها 10% في “مجموعة عوف”، إحدى الشركات المتخصصة في صناعة وبيع منتجات القهوة والوجبات الخفيفة الصحية في مصر، ما يرفع حصتها إلى 70%.
وباعت شركة «تنمية للطاقة بي في» حصتها البالغة 10% لمجموعة “أغذية”، بينما تستمر عائلة عوف لكونها مساهم أقليّة في الشركة لضمان الانتقال السلس والمتكامل والتعاون الشامل بين الطرفين.
وكانت «أغذية» استحوذت في 2022 على حصة قدرها 60% في مجموعة «عوف»، وكجزء من الصفقة دخلت شركة «أي جي سيتيرجي هولدنجز 1 أر إس سي ليمتد»، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لأغذية، في اتفاقية شركاء مع آخرين ومن ضمنهم شركة “تنمية للطاقة بي في”.

ومارست شركة “تنمية للطاقة” خيار البيع التعاقدي الخاص بها بموجب الاتفاقية المذكورة لهيكلة حصصها المتبقية إلى شركة «أي جي سينيرجي 1»، استكمالاً للصفقة الأصلية، وامتثالاً لالتزامات الشركة التعاقدية.
وتبعاً لذلك أصدر مجلس إدارة «أغذية»، الخميس، موافقته على إعادة هيكلة الحصة غير المباشرة والبالغة 10% المملوكة لشركة “تنمية للطاقة” في مجموعة «عوف» مقابل 22.36 مليون دولار (690.79 مليون جنيه مصري).
وأوضحت «أغذية» أن هذا الاستحواذ يتماشى مع استراتيجية أغذية الرامية إلى تنمية وتعزيز مكانتها في الفئات الأساسية المستقبلية، ويتوافق مع اتفاقية الاستحواذ الأصلية.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...