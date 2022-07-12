سامر باطر by سامر باطر

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أسواق الأسهم في الإمارات تفتتح في جو إيجابي، لكن المخاطر لا تزال قائمة

سامر باطر by سامر باطر

تحليل أسواق الأسهم لليوم -دانيال تقي الدين، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بي دي سويس

افتتحت أسواق الأسهم في الإمارات العربية المتحدة على ارتفاع، منتعشة من انخفاض الأسبوع الماضي.

ظلت أسواق الأسهم الخليجية الأخرى مغلقة في الوقت الحالي. انخفضت أسعار النفط لليوم الثالث حيث استمرت المخاوف بشأن الطلب في إثارة توقعات المتداولين. في الوقت نفسه، قد تؤدي العقوبات الأوروبية الجديدة على النفط الروسي إلى تقلبات كبيرة. وسع سوق الأسهم في دبي انتعاشه حيث عاد المستثمرون من عطلة العيد بنظرة إيجابية. قد يشهد السوق مزيدا من المكاسب هذا الأسبوع نتيجة لذلك، لكنه لا يزال معرضا لانعكاس بسبب الظروف الاقتصادية العالمية.

عكس سوق الأسهم في أبو ظبي مساره اليوم بعد أسبوعين من الانخفاضات بعد أن عملت عطلة العيد بمثابة قاطع الدائرة. قد يتبع السوق نظيره في دبي، محققا مكاسب هذا الأسبوع، على الرغم من مخاطر الهبوط. ظل سوق الأسهم القطري مغلقا ولكن قد يشهد بعض التصحيحات في الأسعار في جلسة التداول المقبلة بسبب التقلبات الكبيرة في أسواق الغاز الطبيعي. قد تشهد أسواق الطاقة تغيرات مهمة مع تفاقم التوترات بين أوروبا وروسيا. قد يفتح سوق الأسهم السعودي مع بعض التقلبات في الجلسة المقبلة مع استمرار أسعار النفط في الانخفاض. يمكن أن يتأثر السوق بقضايا العرض والطلب في أسواق الطاقة.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...