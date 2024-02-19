أسهم الذكاء الاصطناعي تجعل الأغنياء أكثر ثراء.. 124 مليار دولار

ساهم الارتفاع في الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في معظم الثروة التي حققها بعض أغنى الأشخاص في العالم خلال هذا العام، مما عزز صافي ثروة 30 من أغنى 500 شخص على مستوى العالم بإجمالي 124 مليار دولار حتى تاريخه هذا العام، وفق بلومبرج.

ويمثل صافي ثروة الـ 30 شخصا المتزايدة على خلفية الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي 96% من إجمالي الثروة المحققة على مؤشر أغنى 500 شخص في العالم.

أسهم الذكاء الاصطناعي وفقاعة الدوت كوم

وقد لا تكون هذه المكاسب مستدامة، لكن هذا الحجم الهائل لارتفاع الأسهم أثار تساؤلات حول مكاسب السوق، حيث أبرز مايكل هارتنت الخبير الاستراتيجي في بنك أوف أمريكا، أوجه تشابه هذه المكاسب مع فقاعة الدوت كوم في أواخر التسعينيات.

أكبر الفائزين.. جنسن هوانغ وابنة عمه

البداية من، جنسن هوانغ، المؤسس المشارك لشركة Nvidia Corp، حيث أدى الارتفاع الكبير في الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي إلى دفع القيمة السوقية لشركة صناعة الرقائق فوق شركة Amazon للمرة الأولى.

وقد أدى نفس الارتفاع إلى ظهور ملياردير آخر في عائلة هوانغ؛ ابنة عمه البعيدة ليزا سو، الرئيس التنفيذي لشركة Advanced Micro Devices، المنافسة لـ Nvidia، والتي تبلغ قيمتها 1.2 مليار دولار بعد تضاعف أسهمها خلال العام الماضي.

ويوضح اثنان من أصحاب المليارات من صانعي الرقائق في عائلة واحدة نطاق جنون الذكاء الاصطناعي، الذي أصبح يهيمن على سوق الأوراق المالية، ويمثل معظم الثروة التي اكتسبها أغنى الناس في العالم هذا العام، وفق بلومبرج.

قائمة مليارديرات الذكاء الاصطناعي

وأيضا، من بين أكبر الفائزين هوانغ، ومارك زوكربيرج، صاحبتا شركة Meta، التي تعد ثاني أفضل أداء على مؤشر S&P 500 بعد Nvidia للسنة الثانية على التوالي.

ولقد ركب ستيف بالمر موجة التفاؤل التي صاحبت شراكة شركة مايكروسوفت مع شركة OpenAI، في حين شهد مايكل ديل زيادة ثروته بفضل مبادرات الذكاء الاصطناعي في شركة Dell Technologies وشركة Broadcom.

سو ليست الملياردير الجديد الوحيد الذي خرج من الطفرة؛ فقد شهد تشارلز ليانغ، المؤسس المشارك لشركةSuper Micro Computer ، ارتفاع ثروته بنحو ثلاثة أضعاف لتصل إلى 6.2 مليار دولار هذا العام، حيث تجاوزت أسهم شركته بسهولة عوائد شركات الذكاء الاصطناعي الأخرى.

وتبلغ القيمة الصافية لثروة أليكس كارب، المؤسس المشارك لشركة Palantir Technologies، 2.8 مليار دولار بعد أن قفزت أسهم الشركة المصنعة للبرمجيات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي بنسبة 31٪ في يوم واحد الأسبوع الماضي بعد أرباح ربع سنوية قوية.

ويثير حجم المكاسب تساؤلات حول مدى استدامة المسيرة.

وقال مايكل هارتنت، الخبير الاستراتيجي في بنك أوف أميركا كورب، في وقت سابق من هذا الشهر، إن الاندفاع نحو أسهم التكنولوجيا بدأ يشبه فقاعة الدوت كوم.