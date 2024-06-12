فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inالأسهمآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسأخبار السعوديةأسواق المال

إدراج وبدء تداول أسهم سماسكو في تاسي وقفزة 30% في أولى جلسات التداول

شهدت الجلسة تداولات قوية على أسهم سماسكو، حيث تم تداول نحو 70 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 660 مليون ريال

فريق التحرير by فريق التحرير

شهدت أسهم شركة سماسكو السعودية لحلول القوى البشرية أداءً استثنائياً في أول جلسة تداول لها على السوق الرئيسية لبورصة تداول السعودية (تاسي)، حيث ارتفعت بنسبة 30% لتصل إلى 9.75 ريال ريال للسهم، مقارنة بسعر الإدراج البالغ 7.50 ريال.

وشهدت الجلسة تداولات قوية على أسهم سماسكو، حيث تم تداول نحو 70 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 660 مليون ريال، من خلال أكثر من 51 ألف صفقة.

تاسي

 وطرحت الشركة 120 مليون سهم تمثل 30% من رأس مال الشركة خُصص 90% منها للفئات المشاركة و10% لشريحة الأفراد.

ويُعزى هذا الارتفاع القوي إلى الإقبال الكبير من المستثمرين على أسهم الشركة، حيث تم تغطية الاكتتاب العام للشريحة المخصصة للأفراد 13 مرة، بينما تمت تغطية الاكتتاب للفئات المشاركة 128 مرة.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...