إدراج وبدء تداول أسهم سماسكو في تاسي وقفزة 30% في أولى جلسات التداول

شهدت أسهم شركة سماسكو السعودية لحلول القوى البشرية أداءً استثنائياً في أول جلسة تداول لها على السوق الرئيسية لبورصة تداول السعودية (تاسي)، حيث ارتفعت بنسبة 30% لتصل إلى 9.75 ريال ريال للسهم، مقارنة بسعر الإدراج البالغ 7.50 ريال.

وشهدت الجلسة تداولات قوية على أسهم سماسكو، حيث تم تداول نحو 70 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 660 مليون ريال، من خلال أكثر من 51 ألف صفقة.

وطرحت الشركة 120 مليون سهم تمثل 30% من رأس مال الشركة خُصص 90% منها للفئات المشاركة و10% لشريحة الأفراد.

ويُعزى هذا الارتفاع القوي إلى الإقبال الكبير من المستثمرين على أسهم الشركة، حيث تم تغطية الاكتتاب العام للشريحة المخصصة للأفراد 13 مرة، بينما تمت تغطية الاكتتاب للفئات المشاركة 128 مرة.