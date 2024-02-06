أسهم التكنولوجيا تخطف الأضواء من النفط في 2023

خلال عام 2023 كان أداء شركات النفط الكبرى أقل بكثير من أداء السوق بشكل عام، ولا يرجع ذلك فقط إلى انخفاض أسعار النفط، فهناك عوامل أخرى أبرزها تخوفات بعض المستثمرين من مستقبل شركات النفط.

فالمستثمرين غير مقتنعين بأن شركات النفط على الرغم من توفير المنتجات الأساسية لأسلوب الحياة اليوم مثل البنزين والمواد الكيميائية والألياف وما إلى ذلك لديها مستقبل.

وبدلا من ذلك، يركزون على أسهم التكنولوجيا العصرية، والتي أصبحت الآن مفضلة في سوق الأوراق المالية.

ويحاول كبار منتجي النفط في الولايات المتحدة، إكسون موبيل وشيفرون، جذب المستثمرين مرة أخرى من خلال إضافة عمليات إعادة شراء كبيرة للأسهم إلى الزيادات المستمرة في توزيعات الأرباح التي كانوا يقومون بها على مدى العقود الأربعة الماضية.

ومن حيث عوائد المساهمين بين مؤشر S&P 500، صعدت شركتا إكسون وشيفرون في تصنيفات الأسهم الأكثر سخاء في الأشهر الأخيرة، وفقا للبيانات التي جمعتها بلومبرغ، لكنهم لا يستطيعون التنافس مع عمليات إعادة شراء الأسهم الضخمة التي تجريها شركة أبل، أو ألفابت، أو مايكروسوفت، أو ميتا.

ومن حيث عوائد المساهمين من عمليات إعادة الشراء وتوزيعات الأرباح مجتمعة، تحتل إكسون المركز الرابع بين شركات ستاندرد أند بورز 500، خلف أبل وألفابت ومايكروسوفت. وتأتي شركة شيفرون في المركز السابع، مع جي بي مورغان وميتا بينها وبين إكسون.

وصلت عوائد المساهمين في إكسون وشيفرون إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، وكانت أرباح العام الماضي هي ثاني أعلى مستوياتها خلال عقد من الزمن، مباشرة بعد الارتفاعات القياسية لعام 2022 عندما سجلت جميع شركات النفط الكبرى أرباحا هائلة وسط ارتفاع أسعار النفط والغاز.

كما أعلن أكبر منتجين للنفط والغاز في الولايات المتحدة يوم الجمعة عن ارتفاع الإنتاج، خاصة من حوض بيرميان.

سجلت شركة إكسون أرباحا أعلى من المتوقع للربع الرابع، في حين كانت أرباحها للعام بأكمله هي ثاني أعلى أرباح خلال عقد من الزمن، حيث عززت الشركة العملاقة إنتاجها في غيانا وحوض بيرميان وحققت إنتاجية سنوية قياسية للتكرير.

وقالت إكسون أيضا إنها ولدت 55.4 مليار دولار من التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية ووزعت مبلغا قياسيا قدره 32.4 مليار دولار على المساهمين في عام 2023.

وفي نهاية العام الماضي، قالت إكسون موبيل إنها ستسرع وتيرة إعادة شراء أسهمها إلى 20 مليار دولار سنويا في عام 2024 حيث تعمل على زيادة الإنتاج وتوليد تدفقات نقدية وأرباح أعلى. وبعد إغلاق اندماج بايونير، تخطط إكسون لزيادة وتيرة برنامج إعادة شراء الأسهم في عام 2024 إلى 20 مليار دولار سنويا حتى عام 2025، “بافتراض ظروف السوق المعقولة”.

وعززت شيفرون أيضا العائدات النقدية للمساهمين إلى مستوى قياسي وسجلت أرقاما قياسية لإنتاج النفط والغاز السنوي في عام 2023، حيث أعلنت عن ثاني أعلى أرباح سنوية لها العام الماضي وأرباح الربع الرابع متجاوزة التقديرات المتفق عليها.

وبلغ إجمالي النقد العائد للمساهمين أكثر من 26 مليار دولار لهذا العام، بزيادة قدرها 18% عن الإجمالي القياسي للعام السابق.

ومع ذلك، على الرغم من الأداء التشغيلي الممتاز والعوائد القياسية للمساهمين في العامين الماضيين، فإن أسهم إكسون وشيفرون تتخلف عن السوق.

فقد انخفضت أسعار النفط بنسبة 6% على مدى الأشهر الاثني عشر الماضية، وخسر سهم إكسون ما يقرب من 9%، وانخفض سهم شيفرون أكثر من 10%. وفي الوقت نفسه، ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 20%.

تعتقد الشركات الأمريكية الكبرى أن لديها الكثير لتقدمه للمستثمرين الصبورين كصناعة ستظل موجودة لفترة طويلة لأنها ضرورية للاقتصاد العالمي.