أسمنت القصيم تستحوذ على أسمنت حائل بالكامل

أعلنت شركة أسمنت حائل، في افصاح عبر موقع “تداول السعودية” اليوم، عن نفاذ صفقة الاستحواذ مع شركة أسمنت القصيم، بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية لأسمنت حائل على العرض المقدم من شركة أسمنت القصيم للاستحواذ على جميع الأسهم في أسمنت حائل وذلك بموجب أحكام المادة (26) من لائحة الاندماج والاستحواذ.

وأعلنت أسمنت حائل عن تعليق التداول بأسهم أسمنت حائل إلى حين إلغاء إدراج أسمنت حائل من السوق المالية السعودية (تداول).

ونتيجة للصفقة، سيُلغى إدراج أسهم أسمنت حائل من السوق المالية السعودية (تداول)، وستصبح أسمنت حائل مملوكة بشكل كامل من أسمنت القصيم، وستقوم أسمنت القصيم – من خلال زيادة رأس مالها – بإصدار 20,559,000 سهم بقيمة اسمية تبلغ 10 ريالات سعودية للسهم الواحد في أسمنت القصيم لمساهمي أسمنت حائل المقيدين في سجل مساهمي أسمنت حائل لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية فترة التداول في يوم الإثنين 4/ 12/ 1445هـ الموافق 10 /6 /2024.

وقد أعلنت شركة “أسمنت حائل” في افصاح عبر موقع “تداول السعودية” بتاريخ 24 كانون الأول / ديسمبر 2023 عن إبرام اتفاقية تنفيذ ملزمة مع “أسمنت القصيم” بتاريخ 21/12/2023، تقوم بموجبها “أسمنت القصيم” بتقديم عرض لمساهمي “أسمنت حائل” للاستحواذ على جميع أسهم “أسمنت حائل” مقابل إصدار أسهم جديدة في “أسمنت القصيم” بقيمة 1.299 مليار ريال.