فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inالأسهمآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسأخبار الإماراتاستثمارصحة

أستر للرعاية الصحية تبيع 65% من أعمالها في الخليج بمليار دولار

سيؤدي بيع حصة 65% بقيمة مليار دولار من «أستر دي إم للرعاية الصحية» إلى كونسورتيوم تقوده شركة الأسهم الخاصة «فجر كابيتال» إلى اكتمال عملية بيع استمرت لمدة عام

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلنت سلسلة مستشفيات «أستر دي إم للرعاية الصحية» عن بيع حصة أغلبية تبلغ 65% في أعمالها في منطقة الخليج إلى مجموعة مستثمرين من المنطقة بقيادة شركة الأسهم الخاصة «فجر كابيتال» مقابل مليار دولار في إطار خطة لفصل الوحدة عن الكيان التابعة له في الهند.

وسيؤدي بيع حصة 65% من الشركة إلى كونسورتيوم تقوده شركة الأسهم الخاصة «الفجر كابيتال» إلى اكتمال عملية بيع استمرت لمدة عام بعد أن اعتبر بعض المستثمرين الشركة مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية.
وتضم مجموعة المستثمرين «هيئة الإمارات للاستثمار»، وشركة «الداو القابضة»، وشركة «الوفرة للاستثمار الدولي»، وشركة «هنا للاستثمار» المملوكة لعائلة العليان السعودية. وستحتفظ عائلة موبن بالحصة المتبقية في الوحدة.
كما ستساعد هذه الصفقة إدارة «أستر» على التركيز بشكل أكبر على أعمالها في الهند، حيث تخطط أيضاً لبيع حصة 30% مقابل حوالي 300 مليون دولار، للمضي في موجة توسع.

وتدير «أستر دي إم للرعاية الصحية» حالياً 32 مستشفى و127 عيادة و521 صيدلية في الهند والإمارات، وأغلقت أسهمها على انخفاض بنسبة 1.48%، مما يقدر قيمة الشركة بحوالي 2 مليار دولار.
وتخطط الشركة لزيادة نطاق التوسع في المملكة العربية السعودية، ولفتح ما بين 180 إلى 200 صيدلية في السنوات الأربع المقبلة.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...