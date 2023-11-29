أستر للرعاية الصحية تبيع 65% من أعمالها في الخليج بمليار دولار

أعلنت سلسلة مستشفيات «أستر دي إم للرعاية الصحية» عن بيع حصة أغلبية تبلغ 65% في أعمالها في منطقة الخليج إلى مجموعة مستثمرين من المنطقة بقيادة شركة الأسهم الخاصة «فجر كابيتال» مقابل مليار دولار في إطار خطة لفصل الوحدة عن الكيان التابعة له في الهند.

وسيؤدي بيع حصة 65% من الشركة إلى كونسورتيوم تقوده شركة الأسهم الخاصة «الفجر كابيتال» إلى اكتمال عملية بيع استمرت لمدة عام بعد أن اعتبر بعض المستثمرين الشركة مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية.

وتضم مجموعة المستثمرين «هيئة الإمارات للاستثمار»، وشركة «الداو القابضة»، وشركة «الوفرة للاستثمار الدولي»، وشركة «هنا للاستثمار» المملوكة لعائلة العليان السعودية. وستحتفظ عائلة موبن بالحصة المتبقية في الوحدة.

كما ستساعد هذه الصفقة إدارة «أستر» على التركيز بشكل أكبر على أعمالها في الهند، حيث تخطط أيضاً لبيع حصة 30% مقابل حوالي 300 مليون دولار، للمضي في موجة توسع.

وتدير «أستر دي إم للرعاية الصحية» حالياً 32 مستشفى و127 عيادة و521 صيدلية في الهند والإمارات، وأغلقت أسهمها على انخفاض بنسبة 1.48%، مما يقدر قيمة الشركة بحوالي 2 مليار دولار.

وتخطط الشركة لزيادة نطاق التوسع في المملكة العربية السعودية، ولفتح ما بين 180 إلى 200 صيدلية في السنوات الأربع المقبلة.