بدأ اليوم الطرح الثانوي لأسهم شركة أرامكو السعودية للأفراد، ومن المتوقع أن يشهد هذا الطرح إقبالا كبيرا على الاكتتاب، نظرا لجاذبية أرامكو كواحدة من أكبر شركات النفط والطاقة في العالم.

وهذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية الشركة لتوسيع قاعدة المساهمين المحليين في الشركة وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية، إلا أن هناك أمرا يثار منذ بدء الإعلان عن الطرح، وهو سعر الاكتتاب!

بهذا الشأن يوضح لـ”أريبيان بزنس” المستشار الاقتصادي الدكتور علي بوخمسين، الرئيس التنفيذي لمركز التنمية والتطوير للاستشارات الاقتصادية، قائلاً: تثير وسائل التواصل الاجتماعي كثيراً سؤالاً حول سبب تحديد سعر الطرح للاكتتاب بأسهم أرامكو بـ29 ريالاً، بينما سعر السهم الحالي في السوق أقل من هذا الرقم.

وأوضح أن هذا الموضوع تمت معالجته بدقة وبحكمة، إلا أن العديد من الناس قد لا يكونون على دراية كاملة بالتفاصيل، مما يخلق صورة ضبابية بالنسبة لهم، وفقاً للإعلان الرسمي، سيكون سعر الطرح ما بين 26 و29 ريالاً، وسيتم تخصيص السعر النهائي وفقاً لسعر السوق في آخر يوم من الطرح، وهو يوم الخميس.

إذا كان سعر السهم في السوق في هذا اليوم أقل من 29 ريالاً، فإن المبلغ الفائض سيتم إرجاعه للمساهمين بعد انتهاء عملية التخصيص. هذا يعني أن السعر النهائي للاكتتاب سيكون متماشياً مع سعر السوق، وأي مبلغ يزيد عن هذا السعر سيتم إعادته للمستثمرين.

وأضاف: “أما بالنسبة لمن يتساءلون عن سبب عدم شراء الأسهم مباشرة من السوق إذا كانت أقل من 29 ريالاً، فهناك عدة فوائد للاكتتاب.

ففي عملية الاكتتاب، يتم توفير ضريبة القيمة المضافة وعمولة البنك، مما يعني أنك تحصل على السهم بالحد الأدنى للسعر بدون أي تكاليف إضافية. في المقابل، عند الشراء من السوق، ستتحمل تكاليف إضافية تشمل عمولات الوساطة البنكية، مما قد يجعل التكلفة الإجمالية أعلى من سعر الاكتتاب.

هذه المعلومات يجب أن تكون واضحة للجمهور لكي يتمكنوا من اتخاذ قرارات استثمارية مبنية على معلومات دقيقة وسليمة، مما يساعدهم في فهم الفروق بين الاكتتاب والشراء المباشر من السوق.

من جهة أخرى أوضح خلال حديثه لـ”أيبيان بزنس”، ماهية الأفراد المؤهلين للاكتتاب بأسهم أرامكو ينتمون إلى عدة فئات. حيث أن الفئة الأولى تشمل أي شخص سعودي، سواء كان رجلاً أو امرأة، حيث يحق لهم الاكتتاب بشكل عام.

أما الفئة الثانية فتشمل أي شخص طبيعي مقيم في المملكة العربية السعودية من أي جنسية، بشرط أن يكون مقيماً نظامياً ويمتلك حساباً بنكياً أو محفظة استثمارية في المملكة.

كما تشمل الفئة الثالثة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي غير المقيمين في المملكة العربية السعودية، بشرط امتلاكهم حساباً بنكياً أو محفظة استثمارية نشطة في أحد البنوك أو شركات الوساطة المالية في المملكة.

وأضاف الدكتور بوخمسين أن النساء المطلقات أو الأرامل المتزوجات من غير سعوديين ولديهن أطفال يحق لهن الاكتتاب بأسماء أطفالهن، بشرط تقديم ما يثبت أنهن مطلقات أو أرامل.

وأشار إلى أن جميع هذه الفئات تُعد ضمن مصطلح الأفراد المؤهلين للاكتتاب في أسهم أرامكو، مما يوسع من قاعدة المستثمرين المحتملين ويساهم في تحقيق أهداف الاكتتاب.

ومن المتوقع أن يشهد هذا الطرح إقبالاً كبيراً على الاكتتاب. ورغم ذلك، فإن الصورة النهائية لحجم الإقبال لن تتضح إلا عند إغلاق فترة الاكتتاب في يوم الخميس المقبل الساعة 5:00 مساءً، حيث سيتم عندها تقييم كمية الطلب وحجم الاكتتاب وتحديد مدى تغطية الأسهم المعروضة.

يستمر الاكتتاب من اليوم الاثنين الساعة 9:00 صباحاً وحتى يوم الخميس الساعة 5:00 عصراً، وعند انتهاء هذه الفترة، ستتضح كمية الطلبات المقدمة وقيمتها، مما سيمكن من معرفة مدى تغطية الاكتتاب وعدد مرات التغطية.

ولفت الدكتور بوخمسين، إلى أن عدد الأسهم المطروحة تبلغ مليار و500 مليون سهم، والحد الأدنى للاكتتاب هو 10 أسهم للفرد.

و يتوقع أن يكون هناك إقبال كبير على الاكتتاب نظراً للثقة الكبيرة التي يتمتع بها المستثمرون في شركة أرامكو وقوتها الاستثمارية، فضلاً عن التجربة التاريخية الناجحة للشركة خلال السنوات الثلاث الماضية، والتي شملت توزيع الأرباح ومنح الأسهم وزيادة كمية الأرباح الموزعة سنوياً، مما حافظ على استقرار توزيع الأرباح ربع سنوياً حتى في ظل انخفاضات أسعار النفط.

يرى العديد من المحللين أن هناك ثقة كبيرة من قبل المستثمرين في شركة أرامكو، مما يعزز التوقعات بتغطية كبيرة للاكتتاب، وربما بأكثر من مرة.

ورغم أن كمية الأسهم المطروحة تُعتبر قليلة نسبياً بمليار ونصف سهم مقارنة بما تم تخصيصه للمؤسسات في اكتتابات سابقة، فإن هذا يعزز من احتمالية تغطية الاكتتاب بشكل كبير ويفتح الباب أمام تحقيق نجاح آخر للشركة.