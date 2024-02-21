أرباح إنفيديا تثير حماس الأسواق.. هل ستحقق نتائج قياسية؟

يكتسب إعلان شركة إنفيديا (Nvidia) لأرباحها، المقرر اليوم الأربعاء، أهمية فائقة في الأسواق المالية. وتثير أهمية هذا الحدث اهتماماً بالغاً لدرجة أن مكتب التداول في مجموعة غولدمان ساكس أطلق على سهم الشركة لقب “أهم الأسهم على مستوى العالم”.

وفي ظل توقعات تحركات في خيارات الأسهم بحوالي 11% في أي من الاتجاهين، يمكن لشركة إنفيديا، بصفتها رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، أن تؤدي لتقلبات كبيرة في الأسواق المالية نظراً لثقل وزنها في المؤشرات ومراكز الشراء المزدحمة التي يشهدها سهمها.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة إنفيديا كانت مسؤولة بشكل منفرد عن ثلث مكاسب مؤشر ناسداك 100 خلال العام الحالي. وهذا يعكس مدى التأثير الذي باتت تتمتع به الشركات العاملة في قطاع الذكاء الاصطناعي على صحة الأسواق بوجه عام.

يؤكد سكوت روبنر، المحلل التكتيكي في جولدمان ساكس، هذا الأمر في مذكرة للعملاء يوم الثلاثاء قائلًا: “يُلاحظ إقبال كثيف على الاستثمار في الشركة مع وجود مؤشرات تحذيرية بخصوص التمركز. لقد تم رفع سقف التوقعات بشكل هائل، بما يعني أن هناك ترقُبًا كبيرًا لتحقيق نتائج أرباح استثنائية”.

يستعد المتداولون لمزيد من التقلبات بعد أن تضاعفت قيمة سهم إنفيديا ثلاث مرات خلال العام الماضي. ويرجع ذلك بصورة أساسية إلى الاهتمام المتصاعد بتقنيات الذكاء الاصطناعي الذي أثر بشكل إيجابي على الأسواق بوجه عام.

ويبدو أن القلق يساور المستثمرين بالفعل، مع انخفاض قيمة السهم بنسبة 4.4% يوم الثلاثاء، مما أدى إلى انخفاض أسهم الشركات العملاقة الأخرى تبعًا لذلك.