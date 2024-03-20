فريق التحرير by فريق التحرير

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“أرامكو” تحصل على أول صانع سوق أجنبي لها

شركة ميريل لينش، تبدأ صناعة السوق، لتنضم إلى صانعي سوق لأسهم شركة النفط العملاقة “أرامكو”.

فريق التحرير by فريق التحرير
"أرامكو" تحصل على أول صانع سوق أجنبي لها
"أرامكو" تحصل على أول صانع سوق أجنبي لها

أعطت “تداول” الضوء الأخضر لطلب شركة ميريل لينش السعودية أن تصبح صانع سوق لأسهم عملاق النفط السعودي، “أرامكو“(Aramco)، لتصبح أول صانع سوق أجنبي في المملكة، حسبما ذكرت في بيان لها.

يحافظ صناع السوق، على تحرك السوق بسلاسة، ويقومون بشراء وبيع الأوراق المالية لحسابهم الخاص للمساعدة في توفير السيولة للأسهم المدرجة.

أول صانع سوق أجنبي لـ “أرامكو”

"أرامكو" تحصل على أول صانع سوق أجنبي لها

وستبدأ شركة ميريل صناعة السوق، الثلاثاء، لتنضم إلى البطلين المحليين Riyad Capital، وSNB Capital، كصانعي سوق لأسهم شركة النفط العملاقة “Aramco“.

وتعد التزامات صانع السوق، على شركة الزيت العربية السعودية “Aramco” كما يلي:

• الحد الأدنى لوجود الطلبات: 80%.

• الحد الأدنى للحجم: 500,000 ريال سعودي.

• الحد الأقصى للفارق: 0.30%.

إحياء خطط بيع أسهم في طرح ثانوي

"أرامكو" تحصل على أول صانع سوق أجنبي لها

وتتطلع أرامكو، إلى إحياء خطط بيع أسهم في طرح ثانوي قد يجمع نحو 20 مليار دولار فيما سيكون واحدًا من أكبر العروض في العالم في السنوات الأخيرة.

وتجري شركة النفط العملاقة “Aramco”، محادثات مع البنوك الاستثمارية ذات الفئات المنتفخة لدعم عملية بيع الأسهم المخطط لها.

"أرامكو" تحصل على أول صانع سوق أجنبي لها
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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...