“أرامكو” تحصل على أول صانع سوق أجنبي لها

أعطت “تداول” الضوء الأخضر لطلب شركة ميريل لينش السعودية أن تصبح صانع سوق لأسهم عملاق النفط السعودي، “أرامكو“(Aramco)، لتصبح أول صانع سوق أجنبي في المملكة، حسبما ذكرت في بيان لها.

يحافظ صناع السوق، على تحرك السوق بسلاسة، ويقومون بشراء وبيع الأوراق المالية لحسابهم الخاص للمساعدة في توفير السيولة للأسهم المدرجة.

أول صانع سوق أجنبي لـ “أرامكو”

وستبدأ شركة ميريل صناعة السوق، الثلاثاء، لتنضم إلى البطلين المحليين Riyad Capital، وSNB Capital، كصانعي سوق لأسهم شركة النفط العملاقة “Aramco“.

وتعد التزامات صانع السوق، على شركة الزيت العربية السعودية “Aramco” كما يلي:

• الحد الأدنى لوجود الطلبات: 80%.

• الحد الأدنى للحجم: 500,000 ريال سعودي.

• الحد الأقصى للفارق: 0.30%.

إحياء خطط بيع أسهم في طرح ثانوي

وتتطلع أرامكو، إلى إحياء خطط بيع أسهم في طرح ثانوي قد يجمع نحو 20 مليار دولار فيما سيكون واحدًا من أكبر العروض في العالم في السنوات الأخيرة.

وتجري شركة النفط العملاقة “Aramco”، محادثات مع البنوك الاستثمارية ذات الفئات المنتفخة لدعم عملية بيع الأسهم المخطط لها.