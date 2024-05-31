أعلنت حكومة المملكة العربية السعودية وشركة أرامكو السعودية، أكبر شركة طاقة وكيميائيات متكاملة في العالم، عن بدء عملية الطرح العام الثانوي لأسهم عادية في أرامكو السعودية. سيبدأ الطرح يوم الأحد 2 يونيو 2024.

جاء في البيان الصحفي الصادر اليوم، والذي حصلت “أريبيان بزنس” على نسخة منه، أنه يمنع على الحكومة والشركة من بيع أو إصدار أسهم جديدة لمدة ستة أشهر من تاريخ اكتمال الطرح في 11 يونيو 2024، وذلك مع وجود استثناءات محددة.

تفاصيل الطرح:

عدد الأسهم المطروحة : 1.545 مليار سهم، بما يعادل 0.64% من إجمالي أسهم الشركة.

: 1.545 مليار سهم، بما يعادل 0.64% من إجمالي أسهم الشركة. النطاق السعري : بين 26.7 ريال سعودي و29 ريال سعودي للسهم الواحد.

: بين 26.7 ريال سعودي و29 ريال سعودي للسهم الواحد. فترة الطرح : تبدأ من 2 يونيو 2024. يمكن مراجعة الجدول الزمني المفصل أدناه.

: تبدأ من 2 يونيو 2024. يمكن مراجعة الجدول الزمني المفصل أدناه. خيار التخصيص الإضافي: يمتلك مدير الاستقرار السعري الحق في شراء أسهم إضافية تصل إلى 10% من أسهم الطرح من الحكومة، خلال فترة 30 يوماً من بدء التداول في السوق المالية السعودية المتوقع في 9 يونيو 2024.

المؤهلون للاكتتاب:

المؤسسات المكتتبة في المملكة العربية السعودية وخارجها، وفقاً للقواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية المدرجة.

المكتتبون الأفراد في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي.

جدول زمني للأحداث الرئيسية:

2 يونيو 2024 : بدء الطرح.

: بدء الطرح. 2-6 يونيو 2024 : فترة بناء سجل الأوامر للمؤسسات المكتتبة.

: فترة بناء سجل الأوامر للمؤسسات المكتتبة. 3-5 يونيو 2024 : فترة الاكتتاب للأفراد.

: فترة الاكتتاب للأفراد. 7 يونيو 2024 : الإعلان عن سعر الطرح النهائي والتخصيص النهائي للأسهم.

: الإعلان عن سعر الطرح النهائي والتخصيص النهائي للأسهم. 9 يونيو 2024 : الموعد النهائي لإتمام تنفيذ الصفقات المتفاوض عليها وإيداع الأسهم في المحافظ الاستثمارية للأفراد.

: الموعد النهائي لإتمام تنفيذ الصفقات المتفاوض عليها وإيداع الأسهم في المحافظ الاستثمارية للأفراد. 11 يونيو 2024: الإعلان عن استكمال الطرح ورد فائض مبالغ الاكتتاب إن وجد.

المستشارون والمديرون:

المستشارون الماليون المستقلون : إم. كلاين آند كومباني، موليس آند كومباني يو كيه.

: إم. كلاين آند كومباني، موليس آند كومباني يو كيه. المنسقون الدوليون : سيتي جروب السعودية، جولدمان ساكس السعودية، إتش إس بي سي السعودية، جي بي مورقان السعودية، ميريل لينش السعودية، مورغان ستانلي السعودية، الأهلي المالية.

: سيتي جروب السعودية، جولدمان ساكس السعودية، إتش إس بي سي السعودية، جي بي مورقان السعودية، ميريل لينش السعودية، مورغان ستانلي السعودية، الأهلي المالية. مديرو سجل الاكتتاب المحليون : الراجحي المالية، الرياض المالية، السعودي الفرنسي كابيتال.

: الراجحي المالية، الرياض المالية، السعودي الفرنسي كابيتال. مدير الاكتتاب : الأهلي المالية.

: الأهلي المالية. مدير الاستقرار السعري: ميريل لينش السعودية.