فريق التحرير by فريق التحرير

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أرامكو السعودية لم تشهد أي عملية استقرار سعري

بلغ حجم الطرح الثانوي لشركة “أرامكو السعودية” 1.54 مليار سهم عادي بقيمة 27.25 ريال للسهم.

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلنت شركة “ميريل لينش المملكة العربية السعودية”، في افصاح عبر موقع “تداول السعودية”، بصفتها مدير الاستقرار السعري الخاصة بالطرح الثانوي لشركة “أرامكو السعودية“، أنها لم تنفذ أي عملية استقرار سعري حتى الآن.

وتوقعت “ميريل لينش” أن تنتهي مدة الاستقرار السعري في تاريخ أقصاه 9 تموز / يوليو المقبل.

وقد بلغ حجم الطرح الثانوي لشركة “أرامكو السعودية” 1.54 مليار سهم عادي وهو ما يمثل حوالي 0.64% من الأسهم المصدرة، بقيمة 27.25 ريال للسهم.

وبلغت إجمالي متحصلات الحكومة من الطرح 42.10 مليار ريال سعودي (11.23 مليار دولار أمريكي).

وتمتلك الحكومة السعودية حوالي 82% من أرامكو، بينما يمتلك صندوق الاستثمارات العامة حصة أخرى بنسبة 16%. ستحتفظ الحكومة السعودية بحصتها كمساهم رئيسي في الشركة بعد الطرح، مما يضيف إلى جهود الرياض لتعزيز روافد التمويل وسد عجز الميزانية.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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