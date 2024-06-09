أرامكو السعودية: تخصيص غالبية أسهم المؤسسات المكتتبة لمستثمرين دوليين

أعلنت شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) اليوم عن هيكل ملكية الشركة بعد اكتمال الطرح العام الأولي، والذي شهد تخصيص 1.545 مليار سهم.

وقد تم تخصيص غالبية الأسهم المخصصة لشريحة المؤسسات المكتتبة في الطرح لمستثمرين من خارج المملكة.

وفقًا للتخصيص النهائي، يمتلك المستثمرون الدوليون من المؤسسات حوالي 0.73% من الأسهم المُصدرة، بينما يمتلك المستثمرون المحليون من المؤسسات حوالي 0.89%. أما الأفراد فيملكون حوالي 0.76% من الأسهم المُصدرة.

وبذلك، تشكّل نسبة ملكية باقي المساهمين في الشركة، بما في ذلك حكومة المملكة العربية السعودية، حوالي 97.62% من الأسهم المُصدرة.

يشمل المستثمرون من المؤسسات الدولية والمحلية المؤسسات التي قامت بشراء أسهم في الشركة من خلال الطرح العام الأولي و/أو الطرح و/أو من خلال شراء أسهم مباشرة من خلال السوق بعد إتمام الطرح العام الأولي.

أما المستثمرون الأفراد، فيشملون الأشخاص من ذوي الملاءة المالية العالية (باستثناء التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة وغيرهم من الأشخاص المطلعين) الذين قاموا بشراء أسهم في الشركة من خلال الطرح العام الأولي و/أو الطرح و/أو من خلال شراء أسهم مباشرة من خلال السوق بعد إتمام الطرح العام الأولي.

بالنسبة لباقي الأسهم، فهي تشمل:

الأسهم المملوكة من قبل الحكومة. الأسهم التي اشترتها الشركات المملوكة من الحكومة أو التابعة أو المرتبطة بها، أو الأسهم التي تم تحويلها لها. الأسهم المملوكة من قبل التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة وغيرهم من الأشخاص المطلعين. 163,758,663 سهمًا مملوكة كأسهم خزينة.