أرامكو السعودية تتفوق على شركات النفط العالمية في توزيعات الأرباح

ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن توزيعات أرباح “أرامكو السعودية” الثابتة والمتزايدة جذابة مقارنة بمنافسي النفط العالميين الآخرين. وتعد توزيعات أرباح “أرامكو” السنوية البالغة 124 مليار دولار، هي الأكبر في العالم.

وقد أدى ذلك إلى جذب الطرح العام الثانوي للشركة العملاقة تدفقات أجنبية كبيرة. ويبلغ عائد أرباح شركة الطاقة العملاقة نحو 7%، وهو أعلى من 3.4% لدى شركة الطاقة الأمريكية “إكسون” و4.2% لدى منافستها “شيفرون”.

وحددت الشركة سعر الأسهم للطرح العام الثانوي عند 27.25 ريال سعودي، أو 7.27 دولار، مقارنة مع النطاق السعري المستهدف بين 26.7 و 29 ريالاً، لتجمع بذلك أكثر من 11.2 مليار دولار من الأسهم، ما يضعها بالقرب من قمة قائمة أكبر الاكتتابات في العالم، بالقرب من حجم الاكتتاب العام الأولي لشركة علي بابا في عام 2014.

وأفادت مصادر مطلعة لوكالة “رويترز”، أمس، بأنه تمت تغطية الطرح بما بين أربع وخمس مرات عند الحد الأدنى للنطاق السعري.

ويُعد هذا الطرح جزءاً من استراتيجية السعودية لتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال تنويع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على عائدات النفط. ومن المتوقع أن يوفر الطرح مبالغ كبيرة ستُستخدم في مشروعات التنمية والاستثمار داخل المملكة.

وتم طرح “أرامكو السعودية” للاكتتاب العام في عام 2019، حيث جمعت 29.4 مليار دولار وهو أكبر طرح عام أولي في العالم.