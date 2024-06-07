أعلنت أرامكو السعودية اليوم عن السعر النهائي للطرح الثانوي العام لأسهمها العادية عند 27.25 ريال للسهم، وذلك عقب اكتمال عملية بناء سجل الأوامر.

يشمل الطرح الثانوي العام 1.545 مليار سهم من أسهم أرامكو السعودية، وهو ما يمثل حوالي 0.64% من إجمالي أسهم الشركة المصدرة.

و تم تحديد السعر النهائي للطرح عند 27.25 ريال سعودي للسهم الواحد، بناءً على نتائج عملية بناء سجل الأوامر.

سيتم تخصيص كافة الأسهم المخصصة للمكتتبين الأفراد بحيث يحصل كل مكتتب على ما لا يقل عن 10 أسهم، في حين سيتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بمتوسط تخصيص قدره 25.13%.بلغ عدد المكتتبين الأفراد 1,331,915 مكتتب، وتم الاكتتاب بكامل الأسهم المخصصة لهم. بناءً على ذلك، تم تخصيص 10% من أسهم الطرح للمكتتبين الأفراد، فيما تم تخصيص الـ90% المتبقية للمؤسسات المكتتبة.

بينما ستتم عملية تسوية وتسليم أسهم الطرح إلى المؤسسات المكتتبة من خلال صفقات متفاوض عليها خارج السوق وفقاً لإطار “الصفقات المتفاوض عليها” في السوق المالية السعودية.

و عملية التسوية للمكتتبين الأفراد عبر مدير الاكتتاب وشركة مراكز إيداع الأوراق المالية (إيداع).

حيث يتم إيداع أسهم الطرح في محافظ المكتتبين الأفراد في حسابات الوساطة لدى مؤسسة السوق المالية المرتبطة بالجهة المستلمة، و إيداع الأسهم المخصصة للمؤسسات المكتتبة والمكتتبين الأفراد قبل فتح السوق المالية السعودية يوم الأحد 9 يونيو 2024، مما سيمكنهم من بدء تداول الأسهم في ذلك اليوم.

سيتم رد فائض أموال الاكتتاب إلى المكتتبين الأفراد يوم الثلاثاء 11 يونيو 2024، بما يعادل الفرق بين السعر الذي اكتتبوا به (29 ريال سعودي للسهم) وسعر الطرح النهائي (27.25 ريال سعودي للسهم)، بالإضافة إلى المبالغ الفائضة لأي أسهم لم يتم تخصيصها للمكتتبين الأفراد.

خيارات التخصيص الإضافي:

منحت الحكومة مدير الاستقرار السعري خيار الشراء (greenshoe) الذي يتيح له شراء ما يصل إلى 10% من أسهم الطرح بسعر الطرح النهائي، وذلك لتغطية عمليات البيع على المكشوف الناشئة عن أي تخصيص إضافي للأسهم. يحق لمدير الاستقرار السعري ممارسة هذا الخيار كلياً أو جزئياً خلال فترة 30 يوماً تبدأ من تاريخ بدء تداول أسهم الطرح في السوق المالية السعودية يوم الأحد 9 يونيو 2024، وتنتهي في 9 يوليو 2024. إذا تم ممارسة الخيار بالكامل، ستصل نسبة أسهم الطرح إلى حوالي 0.7% من أسهم الشركة المصدرة.

المستشارون الماليون والمنسقون الرئيسيون:

عينت الحكومة كل من إم. كلاين آند كومباني وموليس آند كومباني يو كيه إل إل بي كمستشارين ماليين مستقلين.

عينت أرامكو السعودية كل من سيتي جروب العربية السعودية، وجولدمان ساكس العربية السعودية، وإتش إس بي سي العربية السعودية، وجي بي مورقان العربية السعودية، وميريل لينش المملكة العربية السعودية، ومورغان ستانلي السعودية، والأهلي المالية كمنسقين دوليين ومديري سجل الاكتتاب للطرح.

كما عينت كل من الراجحي المالية، وكريديت سويس العربية السعودية، والمجموعة المالية-هيرميس السعودية، والرياض المالية، والسعودي الفرنسي كابيتال كمديري سجل الاكتتاب المحليين.

بالإضافة إلى ذلك، تم تعيين بي إن بي باريباس، وبي أو سي آي آسيا المحدودة، والصين الدولية كابيتال هونج كونج للأوراق المالية المحدودة كمديري سجل اكتتاب دوليين.