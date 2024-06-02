انطلقت اليوم الأحد، فترة بناء سجل الأوامر للمؤسسات المكتتبة في الطرح العام الثانوي لشركة أرامكو السعودية، وتستمر هذه الفترة من الساعة 9:00 صباحاً حتى الساعة 5:00 مساءً (بتوقيت الرياض) حتى يوم الخميس، 6 يونيو 2024.

تم تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح بين 26.7 ريال سعودي و29 ريالاً للسهم الواحد. يشمل هذا الطرح 1.545 مليار سهم تمثل حوالي 0.64% من أسهم الشركة، التي تملكها الحكومة السعودية.

من المقرر أن يبدأ اكتتاب شريحة الأفراد غداً الاثنين في 154.5 مليون سهم، ويستمر حتى الأربعاء المقبل. تمثل هذه الشريحة نسبة 10% من إجمالي أسهم الطرح، بشرط وجود طلب كافٍ من المكتتبين الأفراد.

تولت شركة الأهلي المالية إدارة الاكتتاب، بالتعاون مع سيتي جروب العربية السعودية، جولدمان ساكس العربية السعودية، إتش إس بي سي العربية السعودية، جي. بي. مورقان العربية السعودية، ميريل لينش المملكة العربية السعودية، مورغان ستانلي السعودية، كمستشارين ماليين مشتركين. كما تم تعيين شركة الراجحي المالية، كريديت سويس العربية السعودية (إحدى شركات مجموعة يو بي إس)، المجموعة المالية-هيرميس السعودية، الرياض المالية، والسعودي الفرنسي كابيتال كمديري سجل الاكتتاب المحليين. بالإضافة إلى ذلك، تم تعيين بي إن بي باريبا، بي أو سي آي آسيا المحدودة، الصين الدولية كابيتال هونج كونج للأوراق المالية كمديري سجل اكتتاب دوليين.

كما أعلنت الحكومة منح مدير الاستقرار السعري خيار شراء إضافي (خيار التخصيص الإضافي أو “greenshoe”)، حيث يمكنه شراء أسهم إضافية من الحكومة بنسبة لا تتجاوز 10% من مجموع عدد أسهم الطرح بسعر الطرح النهائي، لتغطية عمليات البيع على المكشوف الناتجة عن أي تخصيص إضافي للأسهم.