فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inالأسهمآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسأخبار السعوديةبيانات السوق

أرامكو تبدأ اليوم بناء سجل الأوامر للطرح الثانوي بسعر 26-29 ريال

يبدأ غداً الاثنين اكتتاب الأفراد في 154.5 مليون سهم من أسهم أرامكو السعودية، ويستمر 3 أيام، حيث تمثل هذه الشريحة 10% من إجمالي أسهم الطرح.

فريق التحرير by فريق التحرير

انطلقت اليوم الأحد، فترة بناء سجل الأوامر للمؤسسات المكتتبة في الطرح العام الثانوي لشركة أرامكو السعودية، وتستمر هذه الفترة من الساعة 9:00 صباحاً حتى الساعة 5:00 مساءً (بتوقيت الرياض) حتى يوم الخميس، 6 يونيو 2024.

تم تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح بين 26.7 ريال سعودي و29 ريالاً للسهم الواحد. يشمل هذا الطرح 1.545 مليار سهم تمثل حوالي 0.64% من أسهم الشركة، التي تملكها الحكومة السعودية.

من المقرر أن يبدأ اكتتاب شريحة الأفراد غداً الاثنين في 154.5 مليون سهم، ويستمر حتى الأربعاء المقبل. تمثل هذه الشريحة نسبة 10% من إجمالي أسهم الطرح، بشرط وجود طلب كافٍ من المكتتبين الأفراد.

الحكومة السعودية وأرامكو تعلنان طرح 1.545 مليار سهم من أسهم الشركة

تولت شركة الأهلي المالية إدارة الاكتتاب، بالتعاون مع سيتي جروب العربية السعودية، جولدمان ساكس العربية السعودية، إتش إس بي سي العربية السعودية، جي. بي. مورقان العربية السعودية، ميريل لينش المملكة العربية السعودية، مورغان ستانلي السعودية، كمستشارين ماليين مشتركين. كما تم تعيين شركة الراجحي المالية، كريديت سويس العربية السعودية (إحدى شركات مجموعة يو بي إس)، المجموعة المالية-هيرميس السعودية، الرياض المالية، والسعودي الفرنسي كابيتال كمديري سجل الاكتتاب المحليين. بالإضافة إلى ذلك، تم تعيين بي إن بي باريبا، بي أو سي آي آسيا المحدودة، الصين الدولية كابيتال هونج كونج للأوراق المالية كمديري سجل اكتتاب دوليين.

كما أعلنت الحكومة منح مدير الاستقرار السعري خيار شراء إضافي (خيار التخصيص الإضافي أو “greenshoe”)، حيث يمكنه شراء أسهم إضافية من الحكومة بنسبة لا تتجاوز 10% من مجموع عدد أسهم الطرح بسعر الطرح النهائي، لتغطية عمليات البيع على المكشوف الناتجة عن أي تخصيص إضافي للأسهم.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...