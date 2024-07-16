أبوظبي الوطنية للفنادق تعتزم طرح ذراع التموين لاكتتاب عام

ذكرت وكالة “بلومبيرغ”، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن شركة أبوظبي الوطنية للفنادق اختارت بنوكاً لطرح عام أولي مزمع لوحدتها في مجال التموين، لتنضم إلى سلسلة مزدحمة من مبيعات الأسهم الجديدة في عاصمة الشرق الأوسط.

وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لأن المعلومات ليست علنية، إن مالك الفنادق، بما في ذلك فندقا ريتز كارلتون وبارك حياة في أبو ظبي، قد لجأ إلى شركة سيتي جروب وبنك أبو ظبي الأول للعمل على إدراج شركة ADNH Catering. وقال أحد الأشخاص إن بيع الأسهم قد يجمع ما بين 300 مليون إلى 400 مليون دولار.

وقالت المصادر إن تفاصيل العرض مثل الحجم والتوقيت لا تزال أولية وقابلة للتغيير.

ورفض ممثلو بنك أبوظبي الأول وسيتي التعليق. ولم تستجب شركة أبوظبي الوطنية للفنادق لطلبات التعليق.