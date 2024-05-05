أبل تقود أكبر عملية إعادة شراء أسهم بقيمة 110 مليارات دولارات

أعلنت شركة أبل عن أكبر عملية إعادة شراء في الولايات المتحدة على الإطلاق، قائلة إن مجلس إدارتها وافق على إعادة شراء أسهم إضافية بقيمة 110 مليارات دولار.

وبهذا الإعلان، تتخطى الشركة المصنعة لأجهزة آيفون الرقم القياسي الخاص بها لأكبر قيمة إعادة شراء تم الإعلان عنها في الولايات المتحدة، وفقا لبلومبرج.

رقم قياسي سابق

وفي عام 2018، سمح عملاق التكنولوجيا بإعادة شراء أسهم بقيمة 100 مليار دولار، وفقا للبيانات التي جمعتها شركة أبحاث السوق Birinyi Associates والتي يعود تاريخها إلى عام 1999.

وقال ستيف سوسنيك، كبير الاستراتيجيين في شركة Interactive Brokers LLC: “إنه رقم مذهل”. “ربما تعترف شركة أبل بأنها أصبحت أسهمًا ذات قيمة تعود بالأموال إلى المساهمين بدلاً من أسهم نمو عالية الطاقة تحتاج إلى أموالها للبحث والتطوير أو التوسع.”

تعد شركة أبل مسؤولة عن أكبر 6 إعلانات من أكبر 10 إعلانات لإعادة شراء الأسهم على الإطلاق في الولايات المتحدة، وتشمل القائمة أيضًا شيفرون ,ألفابت وفقا لـ”Yahoo Finance”.

نتائج أبل ربع سنوية

كما أعلنت شركة أبل عن نتائج ربع سنوية يوم الخميس والتي فاقت توقعات المستثمرين.

وسجلت الشركة مبيعات جاءت أفضل من التقديرات وتوقعت عودتها إلى نمو الإيرادات في الفترة الحالية.

كما قامت شركة أبل برفع أرباحها الفصلية للعام الثاني عشر على التوالي. وقد أثار ذلك الآمال في تخفيف التباطؤ الذي ضرب الشركة.

كشفت شركة أبل يوم الخميس عن أكبر انخفاض ربع سنوي لها في مبيعات آيفون منذ بداية الوباء، مما أدى إلى تعميق الركود الذي يزيد الضغط على الشركة الرائدة لتجميل منتجاتها بمزيد من الذكاء الاصطناعي.

وفقا لأسوشيتد برس، يعد الانخفاض بنسبة 10% في مبيعات آيفون على أساس سنوي خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/أذار هو أحدث علامة على الضعف في المنتج الذي يدر معظم إيرادات أبل.

أكبر انخفاض في مبيعات آيفون منذ الجائحة

يمثل هذا أكبر انخفاض في مبيعات آيفون منذ الفترة من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول من عام 2020، عندما أدت اختناقات الإنتاج الناجمة عن إغلاق المصانع أثناء الوباء إلى تأخير إصدار طراز ذلك العام.

كان الانكماش الحالي لأجهزة آيفون هو السبب الرئيسي وراء انخفاض إيرادات Apple في الربع الأخير بنسبة 4% عن العام الماضي إلى 90.8 مليار دولار.

وهذا هو الربع الخامس على التوالي الذي تنخفض فيه إيرادات أبل عن العام السابق. وبلغ إجمالي أرباح شركة أبل في الربع الماضي 23.64 مليار دولار، أو 1.53 دولار للسهم الواحد، بانخفاض 2% عن العام الماضي.

لكن إيرادات شركة أبل وأرباحها للسهم الواحد جاءت أعلى بقليل من توقعات المحللين، وفقًا لشركة FactSet Research. وتوقعت شركة أبل أيضا أن ترتفع إيراداتها للربع من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران بشكل متواضع مقارنة بالعام الماضي، مما سينهي سلسلة التآكل الأخيرة.