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Posted inسوق العملات

أسعار العملات والمعادن والنفط وقيمتها بالعملات الخليجية

أصدرت وكالة الأنباء السعودية “واس” النشرة الاقتصادية اليومية لأسعار العملات والمعادن والنفط.
ووفق “النشرة الاقتصادية” بلغ سعر صرف العملات مقابل الدولار عند الساعة 8 مساءً بتوقيت المملكة كالتالي:

محرر في الموقع by محرر في الموقع
أسعار العملات والمعادن والنفط وقيمتها بالعملات الخليجية
أسعار العملات والمعادن والنفط وقيمتها بالعملات الخليجية

الريال السعودي 3.75 .
الدرهم الإماراتي 3.67 .
الدينار البحريني 0.37 .
الريال العماني 0.38 .
الريال القطري 3.64 .
الدينار الكويتي 0.30 .
الجنيه المصري 15.66 .
اليورو 0.85 .
الجنيه الإسترليني 0.73 .
اليوان الصيني 6.45 .

وتناولت النشرة أسعار المعادن الثمينة وبلغ سعر كل من:
الذهب 1736.3 دولارًا أمريكيًا للأوقية.
الفضة 22.45 دولارًا للأوقية.

البلاتينيوم 963.3 دولارًا للأوقية.
البلاديوم 1856 دولارًا للأوقية.
وفي شأن النفط بلغت الأسعار لكل من:
برنت 78.71 دولارًا أمريكيًا.
نايمكس خفيف 74.78 دولارًا.
نفط الغاز 661دولاراً.
الغاز الطبيعي 5.82 دولارات.
غاز البروبان 5874 دولارًا.

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