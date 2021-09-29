أسعار العملات والمعادن والنفط وقيمتها بالعملات الخليجية

الريال السعودي 3.75 .
الدرهم الإماراتي 3.67 .
الدينار البحريني 0.37 .
الريال العماني 0.38 .
الريال القطري 3.64 .
الدينار الكويتي 0.30 .
الجنيه المصري 15.66 .
اليورو 0.85 .
الجنيه الإسترليني 0.73 .
اليوان الصيني 6.45 .
وتناولت النشرة أسعار المعادن الثمينة وبلغ سعر كل من:
الذهب 1736.3 دولارًا أمريكيًا للأوقية.
الفضة 22.45 دولارًا للأوقية.
البلاتينيوم 963.3 دولارًا للأوقية.
البلاديوم 1856 دولارًا للأوقية.
وفي شأن النفط بلغت الأسعار لكل من:
برنت 78.71 دولارًا أمريكيًا.
نايمكس خفيف 74.78 دولارًا.
نفط الغاز 661دولاراً.
الغاز الطبيعي 5.82 دولارات.
غاز البروبان 5874 دولارًا.