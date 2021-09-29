أسعار العملات والمعادن والنفط وقيمتها بالعملات الخليجية

الريال السعودي 3.75 .

الدرهم الإماراتي 3.67 .

الدينار البحريني 0.37 .

الريال العماني 0.38 .

الريال القطري 3.64 .

الدينار الكويتي 0.30 .

الجنيه المصري 15.66 .

اليورو 0.85 .

الجنيه الإسترليني 0.73 .

اليوان الصيني 6.45 .

وتناولت النشرة أسعار المعادن الثمينة وبلغ سعر كل من:

الذهب 1736.3 دولارًا أمريكيًا للأوقية.

الفضة 22.45 دولارًا للأوقية.

البلاتينيوم 963.3 دولارًا للأوقية.

البلاديوم 1856 دولارًا للأوقية.

وفي شأن النفط بلغت الأسعار لكل من:

برنت 78.71 دولارًا أمريكيًا.

نايمكس خفيف 74.78 دولارًا.

نفط الغاز 661دولاراً.

الغاز الطبيعي 5.82 دولارات.

غاز البروبان 5874 دولارًا.