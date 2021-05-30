الليرة التركية تبلغ قاعا جديدا عند 8.6 مقابل الدولار

ونزلت العملة، وهي الأسوأ أداء في الأسواق الناشئة هذا العام، لما يصل إلى 8.6 مقابل الدولار، لتخترق أدنى مستوياتها على الإطلاق المسجل عند 8.58 في نوفمبر تشرين الثاني. وبحلول الساعة 0729 بتوقيت جرينتش كانت عند 8.59.

تراجعت الليرة 16 بالمئة منذ منتصف مارس آذار بعدما أقال الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس البنك المركزي بشكل مفاجئ وعين مكانه آخر اشتهر في السابق بانتقاده لرفع أسعار الفائدة في الآونة الأخيرة.

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