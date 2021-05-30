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Posted inسوق العملات

الليرة التركية تبلغ قاعا جديدا عند 8.6 مقابل الدولار

(رويترز) – تراجعت الليرة التركية الجمعة إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق، متأثرة بمخاوف من ارتفاع التضخم على مستوى العالم والتوقعات على المستوى المحلي بأن البنك المركزي سيخفض أسعار الفائدة قريبا، وذلك إلى جانب ظهور مخاوف بشأن انتخابات مبكرة محتملة.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
الليرة التركية تهبط لمستوى قياسي جديد في التعاملات الآسيوية المبكرة
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ونزلت العملة، وهي الأسوأ أداء في الأسواق الناشئة هذا العام، لما يصل إلى 8.6 مقابل الدولار، لتخترق أدنى مستوياتها على الإطلاق المسجل عند 8.58 في نوفمبر تشرين الثاني. وبحلول الساعة 0729 بتوقيت جرينتش كانت عند 8.59.
تراجعت الليرة 16 بالمئة منذ منتصف مارس آذار بعدما أقال الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس البنك المركزي بشكل مفاجئ وعين مكانه آخر اشتهر في السابق بانتقاده لرفع أسعار الفائدة في الآونة الأخيرة.

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