تحذيرات صينية تهوي بـ «بيتكوين» 8 %

وقالت عدة اتحادات مصرفية صينية مختصة الأربعاء، إن العملات المشفرة «ليست عملات حقيقية»، محذرة من المضاربة في هذا البلد الذي يستعد لإطلاق عملته الرقمية. وكانت الصين أحد معاقل بيتكوين، أشهر العملات الرقمية.

لكن بكين قامت بانعطافة جذرية عام 2019 عندما حظرت الدفع بالعملة المشفرة في البلاد، معتبرة أنها أداة تخدم أنشطة إجرامية. وكانت الدولة الآسيوية قلقة من مخاطر المضاربة التي تشكلها العملات المشفرة على نظامها المالي وعلى الاستقرار الاجتماعي كذلك.

لكنها سمحت بأنشطة تعدين البيتكوين وامتلاك العملة الافتراضية بشكل فردي. فيما يتزايد الاهتمام بالعملات الرقمية في الخارج، دعت ثلاثة اتحادات مصرفية الثلاثاء الهيئات المالية إلى عدم قبول أو استخدام العملات الرقمية كوسيلة تسديد. وأشارت في بيان مشترك إلى أن أسعار العملات الرقمية ارتفعت مؤخراً ثم انهارت في الخارج، بينما ازدادت أنشطة المضاربة.