بلومبرغ: شركة التداول روبن هود قد تكون أحد حيتان عملة دوجكوين المشفرة

وهي تعمل في مراقبة بيانات البلوك تشين التي ترجح أن “الحوت الكبير” هو روبن هود. وكان إيلون ماسك مؤسس شركة سيارات تيسلا قد ألمح إلى أن قيام روبن هود بمنع مشتركينها من شراء أسهم شركة الألعاب جيم ستوب قد حصل خلال ذروة الاهتمام بعملة دوجكوين (في تلميح إلى أن روبن هو كانت تتلاعب لتوجيه المشتركين لشراء عملة دوجكوين بدلا من جيم ستوب.

يشير التقرير إلى أنه هناك مشتبه رئيسي يتعلق بهوية مالك أكبر محفظة للعملات المشفرة دوجكوين في العالم وهو اسم أصبح مألوفا، روبن هود ماركتس.

ويتابع التقرير هذه التحريات بالإشارة إلى أن توقيت إنشاء المحفظة الرقمية الأولية المستخدمة للتخزين كان في يونيو 2018 وهو يتوافق مع البدء بتقديم روبن هود خيارات لتداول دوجكوين لعملائها في يوليو من ذلك العام. هذا وفقًا لمنصة إيلبتيك التي تتبع بيانات بلوك تشين ويتداول ذلك النبأ نشطاء التداول عبر الإنترنت في منتدى الشبكة الاجتماعية رديت Reddit’s Dogecoin.

وقال توم روبنسون ، كبير الباحثين والمؤسس المشارك لشركة إيلبتيك: “من شبه المؤكد أن المحفظ تعود ملكيتها لروبن هود.

فهناك “توقيت إنشائها ، وإنشاء العناوين التي تلقت الأموال منها ، تتطابق مع توقيتات دعم روبن هود لتقديم خيارات تداول تلك العملة المشفرة.

وقفزت العملة المشفرة دوجكوين بأكثر من 950 ٪ منذ بداية العام من أقل من نصف بنس واحد إلى أكثر من خمسة سنتات لكل عملة حيث تدفق مستخدمو ريديت على العملة المشفرة بناءً على ترويج لها بصورة ميم لكلب مبتسم من فصيلة كلاب الصيد اليابانية ( Shiba Inu) بالاستناد إلى معنى اسمها وهو عملة الكلب.

مالك المحفظة ، الذي يسيطر على ما يقرب من 29٪ من عملات دوجكوين المتداولة ، أصبح موضع اهتمام كبير عقب قيام ايلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا بالتغريد بأن “التركيز المفرط” هو المشكلة الحقيقية الوحيدة في العملة المشفرة قبل أن يقول إنه سيدفع أكبر أصحاب “لإلغاء حساباتهم”.

قام ماسك بترديد شكوكه يوم الثلاثاء ملمحا أن رون هود يمكن أن تكون صاحب المحفظة الأكبر ثم وساشتهد لاحقًا بتوجيه دعوات للرئيس التنفيذي لشركة رون هود، فلاد تينيف ، لشرح مبررات روبن هود لكبح التداول في أسهم جيم ستوب خلال فترة هوس بعملة دوجكوين وصلت ذروتها في شهر يناير.

وصعدت عملة دوجكوين مطلع الشهر الجاري بأكثر من 50%، بعدما أبدى إيلون ماسك على موقع تويتر دعمه لها بعد يومين من إعلانه أنه سيبتعد عن موقع التواصل الاجتماعي “لبرهة”.

يذكر أن دوجكوين انطلقت في البداية كمزحة، حيث أخذت اسمها من ميم الإنترنت الذي يطلق عليه اسم “دوغ” (Dog)، ورمزها عبارة عن صورة كلب من نوع “شيبا إينو”، وكانت الغاية من دوجكوين الاستمتاع بعملة مشفرة رخيصة بما يكفي لإضافة تغييرات عليها، ولم تكن قيمتها تساوي سوى جزء بسيط من السنت بحسب رويترز.

وتجمع عشاق دوجكوين في منتدى على منصة “ريديت” (Reddit)، وكانوا يرسلون لبعضهم البعض العملات مقابل تعليقات مسلية، وساهم المنتدى في الأعمال الخيرية، حيث تمكن من جمع قرابة 30 ألف دولار من دوجكوين في يناير/كانون الثاني 2014 لإرسال فريق تزلج جامايكي إلى دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2014.

وجمعت شركة “دوج 4 ووتر” (Doge 4 water) مبلغ 32 ألف دولار لتوفير المياه النظيفة في كينيا، لقد حققت ذلك فقط من خلال تصميم أموالها السحرية على الإنترنت وبيعها مقابل عملات البتكوين، ثم بيع عملات البتكوين مقابل الدولار.

ولكن حتى العملة المشفرة التي كانت مخصصة للمزاح تظل عملة في نهاية المطاف، لذلك بدأ متداولو دوجكوين يحلمون بالثراء المجاني الذي كان ينتظرهم، ثم انضم لهم المساومون.

وأسس أليكس غرين بورصة للعملة المشفرة في المملكة المتحدة تسمى “مولاه” (Moolah)، لتداول هذه العملات بالإضافة إلى العملات المشفرة الأخرى.

وقام معظم مستخدمي منتدى دوجكوين على “ريديت” بإعطاء إكراميات بقيمة عملة واحدة من دوجكوين، لكن غرين أعطى إكراميات بآلاف الدولارات، وبدأ في بيع أسهم من “مولاه” على المنتدى، وهدد غرين بمقاضاة مؤسسي دوجكوين الأصليين بتهمة مضايقته والتشكيك في استخدامه المنتدى بهذه الطريقة.

وأُغلقت بورصة “مولاه” في أكتوبر/تشرين الأول 2014، واختفى غرين ومعه المال، وقد تبين لاحقا أنه كان في الواقع رايان كينيدي المحتال الذي كان له تاريخ طويل في إنشاء شركات احتيال ناشئة تجمع الأموال ثم تختفي، كما تبين أن هذا المحتال أدين في مايو/أيار 2016 بـ3 تهم اغتصاب، وسجن لمدة 11 عاما.

وأضاف الكاتب أن مجتمع دوجكوين المتبقي تعافى على الرغم من اختفاء المؤسسين منذ فترة طويلة، وقد استمروا في تداول عملاتهم دون أن يلاحظهم العالم.

توقف أيضا العمل على رمز دوجكوين، ولم يعد أحد يعمل على تطوير هذا البرنامج، وفي أسواق تداول العملات المشفرة ظلت عملة دوجكوين مجرد عملة رقمية بديلة أخرى، وعملة رمزية تكاد تكون عديمة القيمة، حيث يمكن للمقامرين والمتداولين اليوميين الاستعاضة عنها بعملات مشفرة أخرى على أمل جني بضعة سنتات.

عشاق دوجكوين تجمعوا في منتدى على منصة “ريديت” وكانوا يرسلون لبعضهم البعض العملات مقابل تعليقات مسلية.