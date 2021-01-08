محرر في الموقع by محرر في الموقع

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Posted inسوق العملات

بيتكوين تكسر حاجز 41 ألف دولار

ارتفع آخر تداول للعملة الرقمية الأشهر بنحو 6٪ عن اليوم السابق.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
بيتكوين تكسر حاجز 41 ألف دولار

ارتفع سعر البيتكوين إلى أعلى مستوى له على الإطلاق يوم الجمعة، متجاوزاً 41 ألف دولار لأول مرة، حيث ينظر المستثمرون بشكل متزايد إلى العملة الرقمية على أنها وسيلة للتحوط من التضخم وبديل لانخفاض قيمة الدولار.

وتم تداول العملة المشفرة الأكثر قيمة في العالم بما يصل إلى 41,756 دولاراً أمريكياً صباح اليوم الجمعة، وفقاً لبيانات من “كوين ميتريكس”.حيث ارتفع آخر تداول لها بنحو 6٪ عن اليوم السابق، عند 41,252 دولاراً. فيما ارتفع سعر العملة الرقمية أكثر من 40 ٪ حتى الآن في عام 2021، وهو في طريقه لتسجيل ثاني أفضل أسبوع منذ ذروة زيادة ديسمبر 2017.

وذكر خبراء اقتصاديون لدى “جيه بي مورجان” مؤخراً أن العملة الرقمية تبرز كمنافس للذهب وقد يجري تداولها عند مستويات مرتفعة تصل إلى 146 ألف دولار إذا رسخت وضعها كأصل استثماري آمن.

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