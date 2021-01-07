ارتفاع الذهب مع سيطرة الديموقراطيين على مجلس الشيوخ

رويترز/ ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، حيث أن اكتساح الديمقراطيين لجولات انتخابات الإعادة في مجلس الشيوخ في جورجيا قد عزز التوقعات بتحفيز أمريكي إضافي، على الرغم من أن ارتفاع عائدات سندات الخزانة أدى إلى كبح الذهب عند ما يقل عن أعلى مستوى في شهرين الذي بلغه في الجلسة السابقة.

وتقدم الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1925.90 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:52 بتوقيت جرينتش. وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1% إلى 1927.10 دولاراً.

وانخفضت الأسعار بما يصل إلى 2.5٪ بعد بلوغها أعلى مستوى منذ 9 نوفمبر، أمس الأربعاء، حيث قفزت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات فوق 1٪ للمرة الأولى منذ مارس.

قال إليا سبيفاك، محلل العملات لدى “ديلي فوركس”، “إننا نشهد حركة تصحيحية إلى حد ما، بعد أن انخفض الذهب بسبب عمليات البيع الشاملة يوم الأربعاء”، إذ تدرس الأسواق الأثر على الاقتصاد والأصول جراء المزيد من التحفيز.

وارتفعت توقعات التضخم في الولايات المتحدة ترقبا لمزيد من التحفيز بعد أن فاز الديمقراطيون بالسيطرة على مجلس الشيوخ بعد انتصار في انتخابات إعادة على مقعدين في جورجيا.

وكبحَ تقدم الذهب، أن ظلت عوائد السندات الأمريكية فوق 1% مما ساعد الدولار على الانتعاش من أدنى مستوى في عدة سنوات. ويزيد ارتفاع الدولار تكلفة الذهب لحائزي بقية العملات.

أما بالنسبة للمعادن الأخرى، تراجعت الفضة 0.1% إلى 27.27 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.2% إلى 1104.13 دولار، بينما ارتفع البلاديوم 0.7% إلى 2454.50 دولار.