بيتكوين تؤكّد التوقعات وتتخطى 35 ألف دولار

رويترز/ ارتفع سعر العملة الرقمية المعروفة بتكوين في التداولات بآسيا لأكثر من 35 ألف دولار للمرة الأولى، اليوم الأربعاء، حيث بلغت مستوى مرتفعاً عند 35 ألفاً و879 دولاراً.

وتستمر موجة الصعود للعملة الرقية التي أدت لارتفاع سعرها أكثر من 800 بالمئة منذ منتصف مارس.

وتجاوزت العملة الرقمية الأكثر انتشاراً في العالم مستوى 20 ألف دولار للمرة الأولى على الإطلاق في 16 مارس.

وصرّح بنك الاستثمار جيه بي مورجان في بيان له يوم الاثنين إن عملة بيتكوين الرقمية قد يجري تداولها عند سعر 146 ألف دولار إذا عززت وضعها كأصل استثماري آمن.

وأضاف جيه بي مورغان إن بيتكوين برزت كمنافس للذهب بقوة واصفاً إياها بـ”الذهب الرقمي”. حيث زاد الاهتمام بأكبر عملة مشفرة في العالم في العام الجديد إذ ينظر المستثمرون إلى بيتكوين على أنها وسيلة تحوط في مواجهة التضخم وبديل لانخفاض قيمة الدولار.

وقال محللون اقتصاديون لدى جيه بي مورجان في مذكرة: “بدأنا بالفعل نضع في اعتبارنا منافسة بيتكوين للذهب”، مشيرين إلى تدفقات خارجية بقيمة سبعة مليارات دولار من الذهب وما يزيد على ثلاثة مليارات دولار من التدفقات الواردة إلى صندوق “جراي سكيل بتكوين تراست”.

وأضافت مذكرة البنك أنه مع رسملة سوقية تبلغ 575 مليار دولار، سيحتاج سعر بيتكوين إلى قفزة تقارب خمسة أمثال ليصل إلى 146 ألف دولار لمجارة قيمة الثروة الذهبية الخاصة الموجودة في سبائك الذهب أو العملات المعدنية أو صناديق المؤشرات المتداولة.

وحدد البنك شرطاً لكي تصل القيمة السوقية لعملة بيتكوين إلى هذا المستوى، متمثلاً في ضرورة انخفاض تقلبات أسعارها بشكل كبير لمنح المستثمرين المؤسسيين الثقة المطلوبة للقيام بمراهنات كبيرة.