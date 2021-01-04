محرر في الموقع by محرر في الموقع

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بيتكوين تهبط 14% بعد اقترابها من 35 ألف دولار

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محرر في الموقع by محرر في الموقع
بيتكوين تهبط 14% بعد اقترابها من 35 ألف دولار

رويترز/ تراجعت عملة بيتكوين بنسبة 14٪ إلى 27805 دولاراً، يوم الإثنين، وذلك بعد تحقيقها مكاسب غير مسبوقة خلال عطلة العام الجديد.

حيث ارتفعت العملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم  لأكثر من 30 ألف دولار لأول مرة يوم السبت، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 34800 دولار في اليوم التالي، حيث واصل المستثمرون المراهنة على أن العملة الرقمية في طريقها لتصبح من الأصول الرئيسية.

وبحسب ما أشارت إليه شبكة بي بي سي، فإن ارتفاع عملة بيتكوين الرقمية في الشهور والأيام الأخيرة يعود إلى إقبال كبير من المستثمرين المتطلعين إلى جني أرباح سريعة، وأن محللين يعتقدون أن بيتكوين ستواصل صعودها مع المزيد من الانخفاض لأسعار الدولار عالمياً.

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