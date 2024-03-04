65 ألف دولار.. “بيتكوين” تلامس أعلى مستوياتها تاريخيا

ارتفعت عملة البيتكوين، اليوم الاثنين، إلى أعلى مستوى في عامين، لتتجاوز مستوى 65 ألف دولار.

وصل سعر العملة المشفرة الأوسع انتشارا، إلى أعلى مستوى في الجلسة عند مستوى 65.537 دولارًا في أوروبا، بعد أن وصل بالفعل إلى أعلى مستوى خلال عامين في التعاملات الآسيوية، وفقا لرويترز.

وفي نوفمبر 2021، وصلت عملة بيتكوين إلى مستوى قياسي بلغ 68,999 دولارًا

وخلال هذا العام، ارتفعت أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية بنسبة 50%، وجاءت معظم الارتفاعات في الأسابيع القليلة الماضية، بدعم من ارتفع التدفقات إلى صناديق البيتكوين المدرجة في الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق من هذا العام، حصلت صناديق البيتكوين على الموافقة من أجل التداول في البورصة في الولايات المتحدة، وهو ما فتح الطريق أمام مستثمرين كبار جدد وأشعل الحماس والزخم أمام هذه العملات.

وقال ماركوس ثيلين، رئيس قسم الأبحاث في شركة تحليلات العملات المشفرة 10 x ريسيرش في سنغافورة: “التدفقات لا تنضب، حيث يشعر المستثمرون بثقة أكبر في ارتفاع الأسعار على ما يبدو”.

وبلغ صافي التدفقات إلى أكبر 10 صناديق بيتكوين فورية في الولايات المتحدة 2.17 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في الأول من مارس، مع ذهاب أكثر من نصف ذلك المبلغ إلى أحد الصناديق التابعة لشركة بلاك روك، وفقًا لبيانات LSEG.

واستفادت عملة “إيثريوم” المنافسة الأصغر حجمًا من التكهنات بأنها قد يكون لديها أيضًا صناديق متداولة في البورصة.

وارتفعت “إيثريوم” بنسبة 50% منذ بداية 2024 وحتى اليوم الاثنين، وتم تداولها عند أعلى مستوياتها خلال عامين، بزيادة 2.6% خلال اليوم عند 3518 دولارًا.

قال برنت دونيلي، المتداول والرئيس في شركة التحليل سبكترا ماركتس: “في عالم يحقق فيه مؤشر ناسداك ارتفاعات جديدة على الإطلاق، سيحقق أداء العملات المشفرة أداءً جيدًا، وأضاف لقد عدنا إلى سوق على غرار 2021 حيث يرتفع كل شيء ويستمتع الجميع.”