4 فوائد لاتفاقية تبادل العملة بين مصر والإمارات

أكد خبراء اقتصاد الدولي، أن توقيع اتفاقية لتبادل العملة بين مصر والإمارات، له عدة نتائج إيجابية على اقتصاد البلدين.

وأوضح الخبراء، أن هناك عدة فوائد لهذه الاتفاقية، أبرزها، هي زيادة التبادل التجاري بين البلدين، وبداية لتفعيل اتفاقية تبادل العملة المحلية بين دول البريكس المتوقع توقيعها قريبا، كما تسهم في استقرار سعر صرف الجنيه المصري، وزيادة رصيد النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري.

زيادة التبادل التجاري بين البلدين

وقال الدكتور محمود عبد الحي، أستاذ الاقتصاد الدولي، ومدير معهد التخطيط القومي الأسبق بمصر، في تصريحات خاصة لـ” أريبيان بزنس”، أن أهم أهداف اتفاقية تبادل العملة بين مصر والإمارات، هو زيادة التبادل التجاري بين البلدين بالاعتماد على العملات المحلية، وتخفيف الطلب على العملات الارتكازية العالمية، مثل الدولار، واليورو.

اتفق معه في الرأي الدكتور رشاد عبده، أستاذ الاقتصاد والاستثمار والتمويل الدولي، وأضاف في تصريحات خاصة لـ” أريبيان بزنس”، أن اتفاقية تبادل العملة بين مصر والإمارات، لها عدة نتائج إيجابية على القطاعات التجارية والاستثمارية والمالية في البلدين.

ووقع البنك المركزي المصري، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، نهاية الشهر الماضي، اتفاقية ثنائية لـ تبادل العملة، تتيح للطرفين مقايضة الجنيه المصري، والدرهم الإماراتي بقيمة اسمية تصل إلى 42 مليار جنيه مصري، مقابل 5 مليارات درهم إماراتي.

تعزيز استقرار سعر صرف الجنيه

بدورها، أكدت الدكتورة عالية المهدي، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الأسبق، في تصريحات خاصة لـ “أريبيان بزنس”، أن تفعيل اتفاقية تبادل العملة بين مصر، والإمارات، باستخدام الجنيه المصري، والدرهم الإماراتي، يعزز من استقرار سعر صرف الجنيه المصري أمام جميع العملات الأجنبية الأخرى، نتيجة لتوفير سيولة من النقد الأجنبي لمصر.

وأوضحت عالية، أن تبادل العملة بقيمة 5 مليارات درهم إماراتي مقابل 42 مليار جنيه تعني أن مصر ستقوم باستيراد بعض ما تحتاج إليه من الإمارات بالجنيه المصري، مقابل ما تستورده الإمارات من مصر بالدرهم الإماراتي، وهو ما سينعكس إيجاباً على قوة سعر صرف الجنيه، ويعزز من رصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر.

ماذا تعني اتفاقية تبادل العملة؟

اتفاقية مبادلة العملات، أو مقايضة العملات، مصطلح اقتصادي يعني تبادل السلع، والمنتجات بين البلدين بالعملات المحلية أي الدرهم الإماراتي، والجنيه المصرى.

وتأمل مصر، أن يسهم الاتفاق مع الإمارات بتخفيف العبء المالي الذي تعانيه، وتخفف من أزمة انخفاض الجنيه المصري، الذي فقد نصف قيمته مقابل الدولار، منذ مارس عام 2022، بعد أن كشفت جائحة كورونا، والأزمة الأوكرانية عن نقاط ضعف في الاقتصاد المصري.

وتخطي متوسط سعر الدولار أمام الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 25 أكتوبر 2023، بالسوق الموازي”السوداء”، الـ 46 جنيهاً للمرة الأولى، بينما استمر متوسط سعر صرف الدولار الرسمي في مصر، ثابتا عند نحو 30.84 جنيه للشراء، حسب موقع البنك المركزي المصري.

ماذا تستفيد مصر من الاتفاقية؟

وأضاف عبده، الذي يرأس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن مصر ستحقق عدة فوائد من هذه الاتفاقية، تتمثل في توفير السلع والخدمات التي تستوردها من الإمارات بعملتها المحلية، وزيادة صادرات مصر للإمارات.

وأوضح عبده، أن الاتفاقية سوف تحفز الإنتاج المحلي المصري، لتوفير إنتاج يناسب التصدير بسعر منخفض، وكفاءة عالية، وزيادة صادرات مصر.

4.9 مليار دولار التبادل التجاري بين البلدين 2022

ووفق بيانات سابقة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمصر، ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر والإمارات لتصل إلى 4.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 4.8 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 2.5%.

وسجلت قيمة الصادرات المصرية إلى الإمارات 1.9 مليار دولار خلال عام 2022، مقابل 1.8 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 10.6%، فيما بلغت قيمة واردات مصر من الإمارات نحو 2.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 3 مليارات دولار خلال عام 2021، بنسبة انخفاض قدرها 2.3%.

ماذا تستفيد الإمارات من الاتفاقية؟

ويرى عبده، أن دولة الإمارات العربية المتحدة، سوف تستفيد أيضا من الاتفاقية، بزيادة صادراتها إلى مصر، وتوفير السلع المصرية التي تستوردها بعملتها المحلية، بالإضافة إلى زيادة استثماراتها في مصر، فالكل فائز في هذه الاتفاقية.

ومن جانبه أوضح عبد الحي، أن الإمارات مستفيدة من هذه الاتفاقية مثل مصر، فلديها قطاع صناعي كبير تطور في الفترة الماضية، يحتاج لزيادة صادراته، وهذه الاتفاقية تدفع المستورد المصري، للبحث عما يحتاج إليه بالسوق الإماراتي أولا، لما تحققه الاتفاقية من ميزة نسبية له.

اتفقت المهدي، معه، وأكدت أن الاتفاقية مبشرة، رغم أن الجانبين لم يعلنا تفاصيل الاتفاق أو الغرض منه، لكن مثل هذه الاتفاقيات يكون الغرض منها بوجهٍ عام التحوط من التعرض لأخطار أسعار الصرف، وخفض تكلفة الاقتراض بعملة أجنبية.

ووفق بيانات سابقة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمصر، زادت الاستثمارات الإماراتية في مصر لتصل إلى 5.7 مليار دولار خلال العام المالي 2021/ 2022 مقابل 1.4 مليار دولار خلال العام المالي 2020/ 2021 بزيادة بلغت 4.3 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 300.8%.

اتفاقية تبادل العملات المحلية بين دول البريكس

وأوضح عبده، أن توقيع الاتفاقية، تجربة أولى يُمكننا مضاعفة قيمتها عدة أضعاف بعد ذلك، كما أنها تجربة مهمة على المدى القصير، فإذا ثبت نجاحها تزداد، وتتوسع وستضم دولا أخرى، وستكون بداية لتفعيل اتفاقية تبادل العملة المحلية بين دول البريكس، المتوقع توقيعها قريبا، بعد انضمام 6 دول للمجموعة.

اتفق معه عبد الحي، وأضاف أن هذه الاتفاقية، تعتبر خطوة أولى للتعامل بالعملات الوطنية تمهيدًا لما يُسمى بعملة مجموعة “البريكس”، التي أصبحت مصر، والإمارات أعضاء فيه مؤخرا.

والشهر الماضي، اتفقت دول بريكس، وهي البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب إفريقيا، في قمتها السنوية في جوهانسبورغ على منح الأرجنتين، وإثيوبيا، وإيران، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات العربية المتحدة، العضوية الكاملة اعتبارا من بداية العام المقبل.

وأصبح حجم اقتصاد مجموعة “بريكس”، بعد انضمام الدول الـ 6 الجديدات، نحو 29 تريليون دولار، بما يمثل 29% من حجم الاقتصاد العالمي، مقابل نحو26 تريليون دولار، بما يمثل نحو 25.6% من حجم الاقتصاد العالمي، بعد انضمامها، حسب بيانات عام 2022.