100 ألف دولار سعر بيتكوين وفق توقعات 2024

يتوقع مستثمرو العملات المشفرة أن تتجاوز عملة بيتكوين 100 ألف دولار للوحدة الواحدة في عام 2024 – ارتفاعا من نحو 42.6 ألف دولار حاليا – بعد موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على إطلاق صناديق الاستثمار المتداولة الفورية الخاصة بعملة بيتكوين، وفق ما ذكرته شبكة سي إن بي سي.

وتشير التوقعات أيضا إلى أن صناديق الاستثمار المتداولة التي تسمح للمستثمرين بحيازة العملات المشفرة وتداولها في البورصات سوف تجتذب المزيد من شهية المستثمرين وتعزيز استخدامها كعملة سائدة مع انضمام المزيد من الشركات الكبرى في وول ستريت مثل بلاك روك، وإنفسيكو، وفيديليتي إلى الطرح الجديد.

• قفزة بيتكوين لفترة محدودة

هذا الأسبوع، لم يتحرك سعر البيتكوين كثيرًا منذ ظهور أخبار موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات المتداولة (SEC)، والتي شهدت إعطاء الوكالة الضوء الأخضر لـ 11 منتجًا.

ووافقت الهيئة التنظيمية على تغييرات القواعد للسماح بإنشاء صناديق الاستثمار المتداولة، لكنها شددت على أن هذه الخطوة “لا ينبغي بأي حال من الأحوال أن تشير إلى رغبة اللجنة في الموافقة على معايير الإدراج للأوراق المالية للأصول المشفرة”.

ولفترة قصيرة، وصلت عملة بيتكوين إلى مستوى 49 ألف دولار، مع الإعلان عن خطة إطلاق العشرات من صناديق الاستثمار المتداولة قبل أن تنخفض إلى نحو 42 ألف دولار في وقت لاحق من الأسبوع.

وكان الانخفاض مدفوعا جزئيا بـ “الكثير من عمليات البيع” لأسهم صندوق جراي سكيل للبتكوين، حسبما قال أنتوني سكاراموتشي، مؤسس شركة سكاي بريدج كابيتال، مضيفا أن حاملي أسهم بتكوين “كانوا يبيعون بسبب خسائر دفترية ويتحولون إلى بدائل ذات رسوم أقل”، حسبما ذكرت بلومبرغ.

ومع مرور الوقت، من المتوقع أن تؤدي صناديق الاستثمار المتداولة، إلى جانب التطورات الأخرى في عالم العملات المشفرة، إلى دفع تحركات تصاعدية كبيرة في عملة البيتكوين.

• سنوات التذبذب

وأظهر أداء الأسعار السابق على مدى السنوات القليلة الماضية أن تداولات البيتكوين مرتبطة بالأسهم، ولا سيما مؤشر ناسداك الذي يعتمد على التكنولوجيا الثقيلة، بدلاً من الذهب.

وتفوقت عملة البيتكوين بشكل كبير على مؤشر ناسداك في عام 2023، والعديد من الأصول الخطرة الأخرى، والذهب في عام 2023.

ولقد ارتفعت عملة البيتكوين بالفعل من حوالي 25000 دولار إلى ما يقرب من 47000 دولار منذ أكتوبر 2023.

لكن العملة المشفرة حصلت في المقام الأول على دفعة من التكهنات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يتراجع عن الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة، الأمر الذي سيكون داعمًا للأصول الخطرة مثل العملات المشفرة.

في عام 2022، كانت عملة البيتكوين تنخفض بشكل حاد بالفعل، مع ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع أسعار الفائدة مما أدى إلى ارتفاع أسعار العملات الرقمية في جميع المجالات.

لكن انهيار منصة FTX للعملات المشفرة، تسبب في انعدام ثقة عميق في صناعة العملات المشفرة بين المستهلكين واللاعبين التجاريين في الصناعة والمنظمين، حيث تم الكشف عن أحد أكبر الأسماء في هذا المجال لاستخدام الأصول التي تحتفظ بها نيابة عن العملاء لإجراء عمليات تداول محفوفة بالمخاطر في أصول العملة المشفرة الأخرى والمشتقات المرتبطة بالتشفير المحفوفة بالمخاطر.

وتكبد سوق العملات المشفرة محو ما يزيد قليلاً عن 2 تريليون دولار من قيمته السوقية، حيث تراجع المستثمرون وتخلوا عن الرموز الرقمية بشكل جماعي.

ما هو صندوق البيتكوين؟

تسمح صناديق الاستثمار المتداولة لمزيد من المستثمرين الأفراد بالاحتفاظ بالبيتكوين بشكل غير مباشر من خلال الأسهم المتداولة في البورصة. يتوقع المستثمرون أن يصبح قبول الرمز المميز أكثر انتشارًا مع المزيد والمزيد من المؤسسات مثل BlackRock وFidelity وغيرها التي تقدم هذه المنتجات.

ويدعو المسؤولون التنفيذيون في الصناعة إلى بداية موجة صاعدة أخرى. يقولون إنه بالإضافة إلى الموافقة على صندوق بيتكوين المتداول في البورصة، فإن “تخفيض” عملة البيتكوين إلى النصف هو عامل من شأنه أن يؤدي إلى تحقيق المكاسب في عام 2024.

• 250 ألف دولار

ويعتقد تيم دريبر، مؤسس شركة Draper Associates، أن خفض سعر البيتكوين إلى النصف – إلى جانب عوامل أخرى – يمكن أن يحفز سعر البيتكوين ليصل إلى 250 ألف دولار بحلول يوليو.

جزء كبير من أطروحة دريبر هو أن النساء سيقودن اعتماد البيتكوين في عام 2024 وما بعده.

وقال المستثمر لـ CNBC إن النساء “سيبدأن في رؤية الحاجة إلى الحصول على بعض البيتكوين على الأقل في حالة الركض على الدولار”.

تجدر الإشارة إلى أن دريبر، الذي استثمر لأول مرة في عملة البيتكوين في عام 2014، كان مخطئًا بشأن مسار سعر الرمز المميز.

لكن دريبر ليس المستثمر الوحيد المتفائل بشأن عملة البيتكوين. صرح توم لي، الشريك الإداري في Fundstrat Global Advisors، لـ قناة CNBC مؤخرا أن عملة البيتكوين قد تصل إلى 150 ألف دولار في الأشهر الـ 12 المقبلة، وما يصل إلى 500 ألف دولار في خمس سنوات.