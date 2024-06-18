يونيت عملة بريكس الجديدة، ما هي وكيف يمكن تداولها؟

أتيح مؤخرا التسجيل للحصول الأولي على عملة يونيت وهي عملة بريكس الجديدة، ولايزال التسجيل متاحا على موقع نظام الدفع، والذي تتكشف تفاصيل عملته وهي باسم يونيت UNIT وهي عبارة عن عملة ضمن نظام مدفوعات كشف عنه في مؤتمر بريكس الأسبوع الماضي في اجتماع لوزراء خارجية دول مجموعة “بريكس” الذي اختتمت أعماله في مدينة نيجنينوفغورود الروسية.

وسيتم البت بالمزيد من طلبات الانضمام لاحقا لتكتل بريكس بلاس في القمة السادسة عشرة لمجموعة البريكس التي ستقام في قازان في الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر/تشرين الأول.

كشفت روسيا أنها تعمل مع أعضاء آخرين في مجموعة البريكس+ لتطوير نظام مدفوعات عالمي مستقل تمامًا عن ولا تخضع هذه العملة للمصادرة والمنع، وتضمن إجراء المدفوعات من خلال نظام آمن من التدخل السياسي الغربي.

وتتولى الرئيسة السابقة للبرازيل ديلما روسيف، منصب الرئيسة الحالية لبنك التنمية الجديد وهو بنك مركزي بحكم الأمر الواقع ومقرض تنمية لمجموعة البريكس+ والأعضاء المرتبطين بها. جرت منافشة طرح عملة البريكس الجديدة التي سوف يطلق عليها اسم يونيت (UNIT) (وتعني الوحدة) وستستند قيمتها إلى وزن الذهب (40٪) وسلة من عملات مجموعة البريكس+ (60٪).

(روسيف مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مناقشات عملة بريكس)

لن يتم إطلاق الوحدة قبل عام أو أكثر، رغم أن بعض الإعلانات الرسمية قد تأتي في قمة زعماء مجموعة البريكس في قازان بروسيا في أكتوبر/تشرين الأول من هذا العام. وسوف يستغرق الأمر بضع سنوات لإضافة أعضاء وبناء البنية الأساسية وترسيخ بعض قضايا التقييم. ومع ذلك، فإن هذه العملة قادمة مع الكشف عن الجانب التقني منها واعتماده على نظام مدفوعات يستند لتقنية سلسلة الكتل -بلوك تشين.

يكمن مفتاح تنفيذ خطة عملة البريكس في توسيع العضوية، فلن تنجح الترتيبات الثنائية للعملة بين سوقين ناشئتين ضعيفتين أبدًا لأنه لا يوجد الكثير من الأسواق والسلع مما يمكن لبائع السلع شراؤه بمجرد حصوله على العملة. ولذلك فإن اتحاداً نقدياً يضم عشرين عضواً أو أكثر يستخدم عملة يونيت قد يكون ناجحاً لأن بائع السلع يستطيع “التسوق” في العديد من الأسواق الأخرى ومن المرجح أن يجد سلعاً أو خدمات تلبي احتياجاته. والنجاح الذي حققه اليورو الذي يضم عشرين عضواً ويحظى بقبول عالمي هو النموذج لهذا.

سمات عملة يونيت

عملة مدفوعات لامركزية من خلال استخدام تقنية البلوك تشين (دفتر الأستاذ الموزع)

تتمتع بقيمة ثابتة ترتبط بالذهب بنسبة 40% وبعملات دول بريكس بنسبة 60 بالمئة.

تتمتع العملة بطبيعة غير سياسية ولا يمكن تقييدها بالتزامات أو ديون حكومية

عملة دفع وليست عملة احتياطية

ستكون عملة مجموعة البريكس يونيت، عملة دفع، وليس عملة احتياطية. وترتيبات عملة الدفع واضحة إلى حد ما. وذلك لأن وضع العملة الاحتياطية أكثر صعوبة لأنه يتطلب سوق سندات كبيرة وسائلة وتوفر سيادة القانون الشاملة بالتحكيم والبنية الأساسية للتجار، وأدوات التحوط، واتفاقيات إعادة الشراء والمزادات وإجراءات التسوية.

قد يستغرق الأمر عشر سنوات أو أكثر لوضعها موضع التنفيذ، وربما تكون سيادة القانون هي العنصر الأكثر صعوبة.

وحتى كعملة دفع، يمكن استخدام عملة البريكس يونيت في نسبة كبيرة من التجارة العالمية، مما يجعل الدولار منافسًا قويًا. ولا تمثل وحدة البريكس نهاية الدولار كعملة مقبولة على نطاق واسع فهو أمر قد يستغرق عقودا من الزمن.

يعد إطلاق هذه الوحدة تحت رعاية إيرياس إحدى مؤسسات الأمم المتحدة وسيلة مثالية لمنحها الوحدة الشرعية، وهو ما يفتقر إليه إطار بريتون وودز الحالي بشكل واضح.

يذكر أن اتفاقية بريتون وودز أسست لنظام نقدي صُمم لتعزيز الاستقرار الاقتصادي الدولي وتسهيل التبادلات التجارية عبر تأسيس صندوق النقد الدولي أثناء مؤتمر عقدته الأمم المتحدة في يوليو 1944 في بريتون وودز، لكنه لم يعد صالحا بعد تغيرات كبيرة شهدها العالم مؤخرا منها تجميد حسابات ومصادرة أصول لدول عديدة منها روسيا وفنزويلا وافغانستان وغيرها. ودفع ذلك إلى اعتماد شركات روسية للعملات الافتراضية مثل تيذر التي يدعمها الدولار الأمريكي لتجنب النظام المالي الذي تهيمن عليه الدول الغربية.