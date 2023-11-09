هيرميس تتوقع اقتراب “تعويم” الجنيه المصري

قدرت مجموعة “إي إف جي هيرميس”، احتياجات مصر من النقد الأجنبي، بين 8 إلى 10 مليارات دولار لمواجهة شح العملة الأجنبية، مشيرة إلى الحاجة المُلحة لتحرير سعر صرف الجنيه المصري، خلال الفترة المقبلة.

أسباب تقدير “هيرميس”

قال محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمجموعة، في مذكرة بحثية، وفقا لإنتربرايز، إن مصر تحتاج إلى هذه السيولة من النقد الأجنبي، لتلبية احتياجات أسواق الأنتربنك الفترة القادمة، وضمان عودة الثقة إلى السوق.

وأضاف، أن تقدير “هيرميس”، لهذا الحجم من السيولة، جاء بعد الاطلاع على المستويات الحالية للمتأخرات المتراكمة للعملات الأجنبية، وكذلك احتياطيات البنك المركزي المصري.

الطروحات والديون والإيرادات

قالت “هيرميس” إن حصيلة برنامج الطروحات، ستصل إلى نحو 3 مليارات دولار، خلال ال 3 شهور المقبلة، بعد جمعها مليار دولار أخرى من بيع أصول مملوكة للدولة.

وتحدث التقرير عن أن اتفاقيات مبادلة العملات الأخيرة التي وقعتها مصر مع كل من الإمارات، والصين، ساهمت ب 2.4 مليار دولار، بالإضافة إلى تدفقات دولارية واردة من إجراءات تعزيز الإيرادات، من مبادرتي استيراد سيارات المصريين بالخارج، وتسوية موقف التجنيد للمصريين بالخارج.

وأوضحت “هيرميس” أن الحكومة المصرية، تستهدف جمع 5 مليارات دولار أخرى من برنامج الطروحات خلال ال 8 أشهر المقبلة، كما تعمل على بيع عدد من الأصول، تتضمن بيع إحدى محطات الكهرباء التي أنشأتها شركة سيمنز الألمانية، وشركتان مملوكتان للقوات المسلحة، ومحطات لطاقة الرياح.

ويرى أبو باشا، أن المؤشرات على اقتراب موعد تعويم الجنيه المصري تزداد، مشيرا إلى أن العملة الأجنبية بدأت في التراكم في الاقتصاد، حيث ارتفعت ودائع الشركات بالعملة الأجنبية، حتى أغسطس الماضي، بمقدار 5 مليارات دولار في الـ 18 شهرا الماضية، لتصل لأعلى مستوى تاريخيا على الإطلاق عند 17.5 مليار دولار.

السعر العادل للجنيه المصري

يري أبو باشا، أن السعر العادل للجينه المصري، أمام الدولار، والذي يمثل منطقة استقرار نهائية له، هو عند مستوى 40 جنيها لكل دولار، بينما أعلى سعر له الآن في البنوك المصري 30.90 جنيها لكل دولار.

وتابع: “سعر الصرف العادل للجنيه، سيحفز تدفقات دولارية كبيرة من كل من المستثمرين، والمواطنين، المحليين الذين يحتفظون بالدولار، كما يوفر نقطة دخول جذابة للمستثمرين الأجانب”.

وتتوقع “هيرميس”، أن يؤدي تعويم الجنيه للسعر العادل، إلى تدفق ما بين 12 إلى 14 مليار دولار إلى السوق الرسمي، بعد انتقال له تعاملات الأفراد الحائزين للدولار أو المتداولين له بالسوق الموازية.

وتابعت: “كما أن السعر العادل للجنيه المصري، سوف يزيد من تحويلات المصريين في الخارج، إلى 20 مليار دولار، مع تخفيف قيود سحب الدولار من البنوك”.

متى يتم التعويم؟

أشارت “هيرميس” إلى أن الانتظار لفترة زمنية طويلة لاتخاذ قرار بتعويم الجنيه المصري، يفتح الباب أمام مخاطر هبوط قيمته أكثر كما حدث خلال الأسبوعين الماضيين، لهذا علي صناع السياسة المالية، اتخاذ قرار تعويم الجنيه المصري، الآن.

وتعرض الجنيه المصري لانخفاض حاد في قيمته خلال الأيام الماضي، حيث وصل في السوق الموازية إلى حدود 48 جنيها لكل دولار.