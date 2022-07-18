مكاسب قياسية لإيثريوم وبيتكوين تكسر حاجز 22 ألف دولار

سجّلت العملة الرقمية “إيثريوم” مكاسب قياسية، فيما قفزت “بيتكوين” إلى ما فوق 22 أالف دولار أمريكي في تعاملت الاثنين، ليتجاوزا المحنة التي مرا بها منذ مطلع العام والتي شهدت تراجع مهولاً.

وقفزت القيمة السوقية لبيتكوين في أعلى مستوياتها إلى 22270 دولار أميركي، بنسبة ارتفاع 2.3% في حين أن “إيثريوم” وصلت لأكثر من 1481 دولار بنسبة فاقت 8%.

وبلغت نسبة مكاسب “بيتكوين” الأسبوعية 5.9%، و25.3% بالنسبة لمرابح “إيثريوم”.

وصعدت القيمة السوقية المجمعة لـ”بيتكوين” إلى مستوى 412.8 مليار دولار لتستحوذ على حصة سوقية تبلغ نسبتها 41.61% من إجمالي السوق. في حين قفزت القيمة السوقية المجمعة لـ”إيثريوم” إلى مستوى 174.3 مليار دولار مستحوذة على حصة سوقية تبلغ نسبتها 17.57%.

ووفقاً لتقرير أعدته “بلومبيرغ” فإن المستثمرين في “وول ستريت”، يتخوفون من أن انهيار “بيتكوين” إلى أكثر من المستويات الحالية وانه قد تنحدر لحوالي 10 آلاف دولار.

وتعتبر العملات المشفرة بمثابة وسيلة دفع رقمية غير نقدية، ويتم إدارتها وتداولها في نظام دفع لامركزي على الإنترنت ويحظى بحماية شديدة بعيدا عن سيطرة البنوك وتحكمها.