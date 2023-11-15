فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inسوق العملاتآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسأخبار عربيةأخبار مصر

ما سر تجاوز الدولار في السوق السوداء أعلى مستوى له في تاريخ مصر؟

قفز سعر العملة الأمريكية في السوق السوداء لمستويات غير مسبوقة اعتبرت اعلى سعر للدولار منذ ولادة السوق السوداء في مصر في ثمانينات القرن الماضي بتجاوزه لـ 50 جنيها.

فريق التحرير by فريق التحرير
الدولار

تسببت عوامل عديدة في قفزة أسعار الدولار منها تخفيض التصنيف الائتماني لبنوك مصري، وفيما سجل سعر الدولار في البنوك المصرية،30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع بالبنك الأهلي المصرى، وبنك مصر ، قفز سعر العملة الأمريكية في السوق السوداء لمستويات غير مسبوقة اعتبرت اعلى سعر للدولار منذ ولادة السوق السوداء في مصر في ثمانينات القرن الماضي بتجاوزه لـ 50 جنيها.

ويأتي ذلك عقب خفض مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني لأربعة بنوك مصرية وكانت الوكالة قد خفضت قبل أسبوع تصنيف مصر الائتماني.

الوكالة ذكرت في تقرير أنها خفضت التصنيف الائتماني للبنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي (مصر) وبنك القاهرة إلى “-B” من “B” مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك لمواكبة تصنيف الائتمان السيادي للبلاد.

الوكالة أوضحت أن سبب خفض تصنيف البنوك يعود إلى التعرض الكبير للديون السيادية، فضلاً عن تقديم هذه البنوك قروضاً ضخمة للشركات الحكومية، مما يجعلها عرضة لمخاطر التخلف عن السداد التي تواجهها البلاد.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...