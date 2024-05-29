هل تصبح العملات المستقرة وسيلة دفع شائعة الاستخدام؟

أظهر مقياس جديد طورته شركة “فيزا” أن العملات المستقرة (Stablecoins) قد لا تكون بعيدة كل البعد عن أن تصبح وسيلة دفع شائعة الاستخدام كما يعتقد بعض المؤيدين.

ووفقاً للمقياس، فإن أكثر من 90% من أحجام معاملات العملات المستقرة لا ينفذها مستخدمون حقيقيون، مما يشير إلى أن هذه المعاملات قد تكون مضخمة بشكل كبير.

يُجادل المؤيدون بأن هذه العملات الرقمية المرتبطة بأصول مثل الدولار الأميركي لديها القدرة على إحداث ثورة في صناعة المدفوعات التي تبلغ قيمتها 150 تريليون دولار.

وتقوم شركات مثل “باي بال” و”سترايب” بتطوير حلول مدفوعات قائمة على العملات المستقرة، مع تفاؤل بعض الخبراء بإمكانات هذه التكنولوجيا.

ومع ذلك، تشير بيانات “فيزا” التي نقلتها وكالة “بلومبرغ” إلى أن استخدام هذه العملات في المدفوعات الفعلية لا يزال محدوداً للغاية.

ويرجع ذلك جزئياً إلى صعوبة تتبع القيمة “الحقيقية” لنشاط العملات المشفرة، بالإضافة إلى انخفاض سهولة استخدام التكنولوجيا بالنسبة للكثيرين.

عوامل تحد من انتشار العملات المستقرة:

تشير بيانات “فيزا” إلى أن غالبية معاملات العملات المستقرة لا تتم من قبل أشخاص حقيقيين، مما يشير إلى استخدام مبالغ فيها لهذه التكنولوجيا.

وتُعرف العملات المشفرة بصعوبة تتبع قيمتها الحقيقية بسبب طبيعة سلسلة الكتل “بلوكتشين”.

ولا تزال تكنولوجيا هذه العملات معقدة بالنسبة للكثير من المستخدمين، مما يُشكل عائقاً أمام التبني الواسع النطاق.

أرقام مثيرة للقلق:

2.2 تريليون دولار: إجمالي حجم معاملات العملات المستقرة في نيسان/أبريل 2024.

إجمالي حجم معاملات العملات المستقرة في نيسان/أبريل 2024. 149 مليار دولار: قيمة المعاملات التي قام بها مستخدمون حقيقيون.

قيمة المعاملات التي قام بها مستخدمون حقيقيون. 90%: نسبة المعاملات التي لم تُنفذ من قبل أشخاص حقيقيين.

ورأى خبير العملات المشفرة بشير إبراهيم أن تأثير العملات المستقرة على الاقتصاد العالمي غير واضح تمامًا، حتى الآن، حيث أنها تقنية حديثة نسبيًا مع العديد من الجوانب غير المؤكدة.

واعتبر أن هذه العملات تتميز بمعاملات سريعة ورخيصة، مما قد يؤدي إلى خفض تكاليف التحويلات المالية وتسهيل التجارة الدولية. وأنها يمكن أن توفر بديلًا منخفض التكلفة للحسابات المصرفية التقليدية، مما قد يمنح المزيد من الأشخاص إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية.

وأشار إلى أن ربطها بأصول مستقرة، يمكن أن يؤدي إلى تقليل تقلبات الأسعار وتحسين الاستقرار المالي. وأن استخدامها كأدوات استثمارية جديدة، قد يجذب المزيد من الاستثمار في الاقتصاد العالمي.

وقال: “بشكل عام، لا يزال من المبكر تحديد التأثير الكامل للعملات المستقرة على الاقتصاد العالمي. ومن المهم مراقبة تطورات هذه التكنولوجيا عن كثب وتقييم المخاطر والفوائد المحتملة بعناية قبل اعتمادها على نطاق واسع”.

وأضاف: “من المهم مواكبة هذه التطورات لفهم التأثير المحتمل للعملات المستقرة بشكل أفضل”.

تخوف على الاقتصادات النامية

وقال إبراهيم: “إذا أصبحت العملات المستقرة شائعة الاستخدام، فقد تفقد الحكومات بعض السيطرة على السياسة النقدية. وقد يكون لهذا عواقب سلبية، مثل صعوبة مكافحة التضخم. كما يمكن لهذه العملات أن تكون ملاذًا لغسل الأموال وتمويل الإرهاب. لذا تحتاج الدول النامية إلى وضع ضمانات قوية لمنع استخدام العملات المستقرة لهذه الأغراض”.

واعتبر أنه نظرًا لطبيعتها اللامركزية، قد يكون من الصعب تتبع المعاملات الخاصة بها، مما يجعلها جذابة للجهات الفاعلة الخبيثة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدامها لتسهيل الدفعات عبر الحدود دون المرور عبر أنظمة التحويل المالي التقليدية، مما قد يعوق جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتحدث إبراهيم عن مخاطر من نوع آخر قائلاً: “من المهم النظر في الآثار البيئية لاستخدام العملات المستقرة. إذ تعتمد العديد من العملات المستقرة على تقنية بلوكتشين، والتي يمكن أن تكون كثيفة الاستهلاك للطاقة والتي تؤثر بالتالي سلبيًا على البيئة، خاصة إذا تم اعتماد العملات المستقرة على نطاق واسع”.

ما هي العملات المستقرة؟

العملات المستقرة هي أصول رقمية مرتبطة بقيمة أصل آخر ثابت، مثل العملات المحلية المعتمدة (الدولار، اليورو، إلخ) أو السلع (الذهب، النفط، إلخ).

وتهدف إلى الحفاظ على استقرار القيمة وتقليل التقلبات المرتبطة بالعملات الرقمية الأخرى، مثل بيتكوين والإيثريوم.

يجعلها ذلك مناسبة للاستخدام في المدفوعات الدولية، وتحويل الأموال، والتخزين، والتحوط ضد مخاطر السوق.

تتخذ بعض الدول خطوات لتنظيم العملات المستقرة، على سبيل المثال، أصدر البنك المركزي الصيني عملة رقمية مدعومة باليوان، وتعمل الولايات المتحدة على تطوير إطارها التنظيمي الخاص بها للعملات المستقرة.

ويجري صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أبحاثًا حول العملات المستقرة وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.

كيف تعمل العملات المستقرة؟

تعتمد آلية عملها بحسب نوعها:

المدعومة بالعملات المحلية المعتمدة:

تحتفظ هذه العملات باحتياطيات من العملة المحلية المعتمدة (مثل الدولار الأمريكي) لدعم قيمتها. على سبيل المثال، كل دولار أمريكي من عملة USDT مدعوم بدولار أمريكي حقيقي يتم الاحتفاظ به في الاحتياطيات.

تحتفظ هذه العملات باحتياطيات من العملة المحلية المعتمدة (مثل الدولار الأمريكي) لدعم قيمتها. على سبيل المثال، كل دولار أمريكي من عملة USDT مدعوم بدولار أمريكي حقيقي يتم الاحتفاظ به في الاحتياطيات. المدعومة بالعملات الرقمية:

تعتمد هذه العملات على احتياطيات من العملات الرقمية الأخرى (مثل الإيثريوم) للحفاظ على قيمتها. على سبيل المثال، كل DAI مدعوم بـ 1.5 دولار أمريكي من الإيثريوم.

تعتمد هذه العملات على احتياطيات من العملات الرقمية الأخرى (مثل الإيثريوم) للحفاظ على قيمتها. على سبيل المثال، كل DAI مدعوم بـ 1.5 دولار أمريكي من الإيثريوم. العملات الخوارزمية:

لا تعتمد هذه العملات على أي احتياطيات مادية، بل تعتمد على خوارزميات ذكية للتحكم في المعروض من العملة المستقرة والحفاظ على استقرار سعرها.

مزايا العملات المستقرة

تُقدم استقرارًا في القيمة مقارنة بالعملات الرقمية الأخرى، مما يجعلها مناسبة للاستخدام في المدفوعات والتخزين.

وتُتيح معاملات سريعة وفعالة عبر الحدود، مع رسوم منخفضة.

كما توفر إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية للأشخاص غير المُدرجين في النظام المصرفي التقليدي.

ويمكن استخدامها للتحوط ضد مخاطر تقلبات السوق في العملات الرقمية الأخرى.

أمثلة على العملات المستقرة:

USDT: عملة مدعومة بالدولار.

عملة مدعومة بالدولار. USDC: عملة مدعومة بالدولار.

عملة مدعومة بالدولار. DAI: عملة مدعومة بالإيثريوم.

عملة مدعومة بالإيثريوم. BUSD: عملة مدعومة بالدولار واليورو.

عملة مدعومة بالدولار واليورو. GUSD: عملة مدعومة بالدولار.

التحديات التي تواجه العملات المستقرة:

على الرغم من إمكانياتها الهائلة، تواجه العملات المستقرة العديد من التحديات التي قد تعيق تبنيها على نطاق واسع:

لا تزال اللوائح التي تحكم هذه العملات غير واضحة في العديد من البلدان، مما يخلق عدم اليقين للمستثمرين والشركات.

قد تكون بعض العملات مدعومة من قبل كيانات مركزية، مما قد يثير مخاوف حول الرقابة والسيطرة.

تعتمد قيمتها المدعومة بالعملات المحلية المعتمدة على استقرار العملة المحلية المعتمدة نفسها.

قد تكون عرضة لهجمات القرصنة السيبرانية، مما قد يؤدي إلى سرقة الأموال.

لا يزال الكثير من الناس غير مدركين للعملات المستقرة وفوائدها، مما يعيق تبنيها.

مستقبل العملات المستقرة

على الرغم من التحديات الحالية، يرى بعض الخبراء أن العملات المستقرة لديها القدرة على إحداث ثورة في صناعة المدفوعات من خلال تقديم معاملات سريعة وفعالة ورخيصة.

وتشمل الفوائد المحتملة لهذه التكنولوجيا سرعة المعاملات وانخفاض التكاليف وتحسين الشمول المالي.

ومع ذلك، من الضروري معالجة التحديات الحالية قبل أن تصبح وسيلة دفع شائعة الاستخدام.

تتضمن هذه التحديات زيادة القبول، وتحسين الوصول، ومعالجة مخاوف الخصوصية، وتطوير إطار تنظيمي واضح.