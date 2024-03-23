مستقبل البتكوين.. هل ستشهد العملة الرقمية قفزة هائلة إلى 3 ملايين دولار؟

أوضحت وود في تصريحات لها يوم الجمعة الماضي، أن طوفان التبني الدولي لمنتجات الصناديق المتداولة في البتكوين يشير إلى أن السوق الصاعد قد يدفع العملة للارتفاع بأكثر من مليوني دولار أعلى التوقعات الحالية، وفقًا لصحفية CNBC عربية.

وكانت وود قد توقعت في يناير الماضي أن تصل قيمة البتكوين إلى 1.5 مليون دولار بحلول عام 2030. ومنذ بداية العام الجاري، قفزت العملة بنسبة 44%، وحامت حول مستويات 63768 دولارًا يوم الجمعة.

وأضافت مؤسسة “Ark Invest”: أنه في عام 2023، قاموا بتحديد السيناريو الصعودي للبتكوين عند 1.5 مليون دولار، ومع الموافقة التنظيمية على الصناديق المتداولة في العملة، تشير تحليلاتهم إلى أنه في حالة تخصيص المستثمرين 5% من محافظهم للبتكوين -وهي مسألة نعتقد حدوثها مع الوقت- فإن ذلك وحده سيضيف 2.3 مليون دولار إلى توقعاتنا السابقة للعملة.

وكانت “Ark Invest” ضمن قائمة الـ11 شركة التي تشمل “BlackRock” و”Fidelity” التي حصلت على موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية مطلع العام الجاري لتدشين صناديق المؤشرات المتداولة في أكبر عملة مشفرة.