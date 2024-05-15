قراصنة يختلسون أموالاً من صندوق شركة عملات مشفرة

ذكرت وكالة “بلومبيرغ” أن صندوق التحوط الرئيسي لشركة “بلوك تاور كابيتال” للعملات المشفرة تعرض جزئياً للاختراق والاختلاس من قبل قراصنة، وفق أشخاص مطلعين رفضوا الإفصاح عن هوياتهم نظراً لكشف معلومات حساسة. وتدير “بلوك تاور كابيتال” أصولاً بقيمة 1.7 مليار دولار، وفق شركة تزويد البيانات “بيتش بوك”.

واكد أحد الأشخاص أن الأموال ما زالت مفقودة ولم يتم القبض على منفذ عملية القرصنة، لكن الشركة استخدمت خبراء للتحليل الجنائي مختصين بتكنولوجيا “بلوكتشين” لمعرفة طريقة سرقة الأموال.

وامتنعت “بلوك تاور” عن التعليق على عملية القرصنة عندما اتصلت بها “بلومبيرغ”.

ويتعرض قطاع الأصول الرقمية باستمرار لعمليات قرصنة، حيث بلغت قيمة سرقات القراصنة من مشروعات القطاع نحو 1.7 مليار دولار خلال السنة الماضية، بحسب شركة البحوث “تي أر إم لابس”.

وقد تأسست “بلوك تاور” عام 2017، وتقع مكاتبها في ميامي ونيويورك، واستثمرت في شركات تشمل شركة تطوير الرموز غير القابلة للاستبدال “دابر لابس”، واستوديو تطوير الألعاب “سكاي مافيس”، وشركة “تيرافورم لابس”، مبتكرة العملة المستقرة “تيرا دولار” التي انهارت مؤخراً. كما جمعت الشركة تمويلاً من شركات رأس المال الجريء بقيمة 150 مليون دولار خلال 2022.

ولا تعتبر عملية القرصنة الجديدة أول انتكاسة لـ”بلوك تاور”، فقد أوقفت الشركة خلال السنة الماضية نشاط صندوق الاستثمار في العملات المشفرة الذي ينتهج استراتيجية “تحييد مخاطر السوق”، والذي أدار ما يفوق 100 مليون دولار في وقت من الأوقات، بعد تلاشي فرص الاستثمار التي تتبع هذه الاستراتيجية.