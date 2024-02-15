فوز ترامب بالرئاسة سيقفز بالدولار 5% وفق توقعات سيتي بنك

توقع المحللون في البنك الاستثماري “سيتي بنك” قفزة بنسبة 5% في الدولار ومبيعات في أسواق السندات إذا اكتسح الحزب الجمهوري بقيادة دونالد ترامب الانتخابات الأمريكية في تشرين الثاني / نوفمبر المقبل، كما أوردت وكالة “رويترز”.

واستند المحللون في تقديرهم جزئياً إلى حقيقة أن الدولار ارتفع بنحو 5% بعد فوز ترامب المفاجئ في الانتخابات عام 2016، لكنه خسر أيضا ما يقرب من 5% قبل تصويت 2020 عندما خسر ترامب أمام الرئيس الديمقراطي الحالي جو بايدن.

وقال محللو البنك: “نعتقد أن قفزة بنسبة 5% للدولار هي النسبة الصحيحة التي يمكن عزوها إلى فوز ترامب بموجة حمراء”، في إشارة إلى فوز ترامب بالرئاسة وفوز الجمهوريين بمجلسي الكونجرس. وترامب هو المرشح الجمهوري المحتمل لانتخابات الخامس من نوفمبر.

وتوقع المحللون أيضاً نمطاً مشابهاً لعام 2020 عندما أكمل الدولار معظم تحركاته بحلول ليلة الانتخابات بسبب الطريقة التي تستبق بها الأسواق تقليدياً النتائج.

وأضاف المحللون “لذلك نتوقع أن نرى ارتفاع الدولار – ربما لهذا العام – في فترة قريبة من الانتخابات”.

وسيكون لاكتساح الجمهوريين أيضاً أكبر الأثر على أسواق السندات لأنه من المرجح أن يؤدي إلى تخفيضات ضريبية جديدة وتحفيز وتعريفات تجارية على منافسين مثل الصين.

وقال “سيتي بنك” إن ذلك قد يؤدي إلى “ارتفاع أسعار الفائدة ومنحنى عائد أكثر حدة وارتفاع علاوة الأجل”، مشبهاً ذلك بعمليات البيع في سوق السندات في تشرين الأول / أكتوبر عندما كانت الأسواق قلقة أيضا بشأن ارتفاع الديون الأمريكية.

وقال محللو البنك: “يمكن أن يكون حجم التداول طويل الأجل على أسعار الفائدة الآجلة طويلة الأجل وسيلة تحوط ودية لسيناريو اكتساح الجمهوريين، بالنظر إلى أن حجم التداول طويل الأجل تم تداوله بشكل اتجاهي مع الأسعار الآجلة”.

وفي الوقت نفسه، من المرجح أن ينصب تركيز وول ستريت في الانتخابات على ما يحدث للضرائب.

ويفترض “سيتي بنك” أن ترامب سيعطي الأولوية لتمديد نظام ضريبة الدخل الحالي بالإضافة إلى إمكانية فرض المزيد من التخفيضات الضريبية على الشركات.