ضعف الين يسبب صداعاً للحكومة اليابانية

ربما تكون الضغوط المفروضة على اليابان لدعم الين الضعيف قد انحسرت، ولكن ضعف العملة لا يزال يمثل صداعا لطوكيو، كما أوردت وكالة “رويترز”.

وانخفض الين بنسبة 9.4% مقابل الدولار حتى الآن هذا العام، ويبدو أنه يتجه لسنة رابعة من التراجع. وقد أدى ذلك إلى خلق اقتصاد ذي سرعتين، حيث تستفيد الصادرات والسياحة من سعر صرف أكثر تنافسية، في حين تتعرض الأسر والشركات الصغيرة لضغوط بسبب ارتفاع أسعار الواردات.

وشارك أربعة من مديري الاستثمار 4 أفكار حول كيفية تداول ضعف الين. ولا تمثل وجهات نظرهم توصيات أو مواقف تجارية، ولا يمكنهم الكشف عنها لأسباب تنظيمية.

ويقول دوغ غرينيغ، رئيس قسم المعلومات في “فلورين كورت”، إنه بدلاً من اللعب بالين الضعيف، يجب على المستثمرين وضع رهانات ضد عملات الأسواق الناشئة في آسيا.

وقال: “يمكن للمستثمرين أن يفكروا في بيع العملات الآسيوية الأخرى مثل الوون الكوري أو البات التايلندي، حيث تكون أسعار الفائدة الحقيقية منخفضة نسبياً أيضاً مقابل بعض عملات الأسواق الناشئة الأخرى. وأنت لا تواجه بشكل مباشر خطر تدخل بنك اليابان”.

ويقول جوناثان فادر، العضو المنتدب في مجموعة “ماكرو ستراتيجيز” في “إيه كيو آر كابيتال مانجمنت”، إن تدخل بنك اليابان يعقد الأمور بالنسبة للمضاربين على الين، لكن المحرك الرئيسي لضعف الين لا يزال قائماً – السياسة النقدية اليابانية التيسيرية في حين أن أسعار الفائدة في أماكن أخرى عند أعلى مستوياتها منذ عدة سنوات”.

وبالنسبة لديفيد أسبيل، الشريك في “ماونت لوكاس”، فإن الفجوة الكبيرة في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان تعني أن المستثمرين سيستمرون في استخدام الين كعملة تمويل لتداولات المناقلة.

وقال إن إحدى طرق استغلال ضعف الين هي من خلال العقود الآجلة للعملة، وهي العقود التي تسمح للمستثمرين بالتحوط من مخاطر العملات الأجنبية.

وقال أسبيل إن شراء عقد آجل مدته عام واحد بالدولار/ين والذي يتم تداوله بسعر مخفض إلى المستويات الحالية يعني أن زوج العملات سيحتاج إلى الضعف على مدار عام لخسارة الأموال. سوف يربح المستثمرون إذا لم يكن هناك تغيير أو إذا ارتفع سعر الدولار/الين.

وقال أسبيل: “إن تدخل البنك المركزي لديه أفضل فرصة للنجاح على المدى المتوسط عندما يكون بشكل مفاجىء وعندما تساعده الأساسيات”.

كما تخلى بنك اليابان عن السيطرة على منحنى العائد حيث حدد أسعار الفائدة طويلة الأجل حول الصفر، لكنه قال إنه سيواصل شراء السندات الحكومية على نطاق واسع كما كان من قبل وسيكثف المشتريات إذا ارتفعت العائدات بسرعة.

منذ بداية هذه السياسة في عام 2016، سعى المستثمرون اليابانيون إلى تحقيق عوائد أعلى في أماكن أخرى. وقد اجتذبت العائدات البالغة 5% على شرائح (أجزاء) الدرجة الاستثمارية من التزامات القروض المضمونة في الولايات المتحدة الكثير.

وتقول ليلى كولمورجين، المدير الإداري لشركة “باين بريدج”: “في الوقت الحالي، ما يفعله المستثمرون اليابانيون سيحدد كيفية استثمارات باين بريدج في وقت لاحق من العام. والآن بعد أن وصلت عوائد سندات الحكومة اليابانية إلى أعلى مستوياتها منذ عقد من الزمان، فإن هذا قد يغري المستثمرين اليابانيين بإعادة أموالهم إلى الوطن. يجب أن نظل أذكياء”.